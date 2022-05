Soprattutto in seguito alla pandemia, tutti noi abbiamo iniziato a usare le piattaforme di streaming. Se prima l’offerta si limitava a poche opzioni, negli ultimi due anni c’è stata un’esplosione. Da Netflix ad Amazon Prime, passando per le piattaforme di nicchia come Mubi e ZaLab, l’offerta è varia e interessante. Tra serie tv di ieri e di oggi, film appena usciti e grandi classici abbiamo solo l’imbarazzo della scelta. Oggi rimaniamo sulla piattaforma più popolare e diamo la notizia dell’arrivo di un film che ha segnato dei traguardi storici. È finalmente arrivato su Netflix, infatti, il film campione d’incassi amato da molti.

Un film da incassi milionari

La storia dei numeri di spettatori cinematografici è una parabola in discesa. Se in passato il cinema era quasi un rito e gli italiani ne erano appassionati fruitori, negli ultimi anni non è più così. L’italiano medio va in sala soltanto per i blockbuster d’azione o le saghe di supereroi. Gli incassi dei film d’autore alcune volte sono bassissimi. In questo panorama desolante un comico è riuscito a raggiungere numeri incredibili.

Stiamo parlando ovviamente di Luca Medici, noto con il nome d’arte di Checco Zalone. Il comico pugliese è ormai una celebrità, noto per le canzoni e i film in cui prende in giro i tratti tipici degli italiani. Tra i vari film che ha scritto e girato ce n’è uno che ha avuto un successo incredibile, ovvero Tolo Tolo.

È finalmente arrivato su Netflix il film campione d’incassi che ha trascinato gli italiani nelle sale

Tolo Tolo quando è uscito al cinema ha battuto ogni record. Ha incassato otto miliardi di euro e ha trascinato più di un milione di persone nelle sale. Cifre incredibili per un film che parla di immigrazione in modo ironico e prende in giro lo spettatore medio. L’abilità di Zalone è proprio questa forse, ovvero che non rende chiaro dove ci sia l’ironia e la serietà.

Finalmente, dopo questo grande successo, ora la pellicola è disponibile in streaming. Se non l’abbiamo ancora vista, dobbiamo farlo. Perfetta da guardare assieme a tutta la famiglia, è l’ideale per passare una serata tranquilla. Possiamo creare un’atmosfera da sala cinematografica e rilassarci e ridere alle battute irriverenti del comico pugliese.

Approfondimento

È disponibile su Netflix una delle serie più divertenti della storia che ha fatto innamorare generazioni di persone in tutto il Mondo