Tutte le donne vorrebbero sempre poter sfoggiare una manicure impeccabile. Ma i classici smalti casalinghi vanno bene solo se non si mettono le mani a mollo o se non si deve cucinare, pulire o banalmente lavarsi. Altrimenti, bisogna continuamente ritoccarli o accettare di andare in giro con l’effetto “smalto sbeccato”, decisamente antiestetico. Non c’è da stupirsi, quindi, che molte donne preferiscano ricorrere alla manicure professionale dall’estetista, che però costa cara e si rischia di ottenere un effetto poco naturale e troppo “bombato” se si opta per la ricostruzione col gel. Certo, c’è sempre il semipermanente, ma rimane la schiavitù di doverlo andare a rifare ogni tre settimane, spendendo altri soldi e dovendo incastrare l’appuntamento dall’estetista tra tutti gli altri impegni. E se ci fosse una terza opzione più conveniente sotto tutti i punti di vista?

Come fare una manicure professionale in casa spendendo poco con questo metodo rivoluzionario

Esiste un metodo assolutamente innovativo per poter ottenere unghie a prova di nail artist, nella comodità di casa propria e a costi decisamente contenuti. Questa tecnica consiste nell’immergere le unghie in uno smalto in polvere, che avrà lo stesso effetto e la stessa durata del semipermanente.

Esistono in commercio dei kit con tutto il necessario per realizzare questo tipo di manicure. Si stende una base preparatoria, si immerge il dito nella polvere colorata selezionata, si rimuove l’eccesso di prodotto e si applica sopra un gel fissativo. I kit si trovano a prezzi competitivi, con diverse nuance e colorazioni disponibili. Con l’acquisto di un kit completo, si può andare avanti anche due anni. Un bel risparmio per il portafoglio, con un risultato professionale a casa propria! Le più audaci e scafate possono anche cimentarsi con decorazioni e nail art fantasiose!

La tecnica del Dip Powder

Si chiama così la tecnica dell’applicazione dello smalto in polvere. All’apparenza può sembrare un’operazione macchinosa e complicata. In realtà, è alla portata di tutte! Con un po’ di pratica, è facile prenderci la mano. Tuttavia, se si è titubanti, per le prime applicazioni ci si può rivolgere all’estetista, per poi proseguire in un secondo momento a casa propria. Anche la rimozione è molto semplice. Non occorreranno infatti frese particolari che rischiano di rovinare e indebolire le unghie. Basterà una lima morbida per rimuovere il primo strato di smalto e poi avvolgere le dita in batuffoli di cotone imbevuti di acetone puro e lo smalto verrà via con facilità. Per scongiurare ulteriormente danni a unghie e cuticole, si può usare dell’olio di cocco per nutrirle.

Una volta imparato come fare una manicure professionale in casa con la tecnica del dip powder, sarà difficile rinunciarvi.

