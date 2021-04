Cominciano le riaperture ma il coprifuoco rimane. E così ci ritroviamo a scegliere di vedere qualcosa per passare la serata. Soprattutto da quando ci sono le restrizioni le piattaforme streaming fanno da padrone. La scelta limitata dei programmi tv ci porta a preferire sempre di più queste piattaforme. Tra queste oggi parliamo di Netflix e del ritorno, a breve, di un grande successo. Tra le varie serie che il colosso ha proposto questa si è rivelata tra le più coinvolgenti. Infatti, è in arrivo la nuova stagione imperdibile della strepitosa serie di Netflix che ha conquistato incredibilmente il pubblico.

Un successo inaspettato

Il suo genere crime e misterioso ha appassionato in moltissimi. Tanto da rimanere tra i 10 titoli più visti nella classifica giornaliera di Netflix. Ma questo non accadde per uno o qualche giorno. Stiamo infatti parlando di settimane successive ai primi posti. Complici la novità e i colpi di scena all’ultimo secondo che sconvolgono le idee dello spettatore. Non si può mai essere certi di nulla riguardo alla direzione che sta prendendo la trama. Forse è proprio questo che ha dato un enorme successo alla serie. E che la rende davvero imperdibile.

L’attesa sta per finire

È finalmente in arrivo la nuova stagione imperdibile della strepitosa serie di Netflix che ha conquistato incredibilmente il pubblico. Stiamo parlando di “che fine ha fatto Sara?”. La data pare sia venerdì 19 maggio. Un’uscita molto ravvicinata. Al contrario di alcune altre grandi serie che fanno aspettare i telespettatori anche anni. Non dovremo più attendere molto quindi per svelare il mistero. Potremo finalmente continuare a vedere le indagini e la ricerca della vendetta, o giustizia, di Alex. Chissà quali altri misteri nasconderà questa seconda stagione. E quale sarà il finale definitivo. Non ci resta altro che metterci comodi sul divano e iniziare a guardare.