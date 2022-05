Le piattaforme di streaming come Sky, Amazon Prime Video e Netflix sono state la salvezza di molti durante i momenti passati in casa. Tutti coloro che hanno qualche anno in più ricorderanno con nostalgia il tempo passato a fantasticare sulla puntata successiva della propria serie televisiva preferita. Oggi è tutto reso molto più semplice proprio da queste piattaforme. Su Netflix, in particolare, è possibile guardare film, serie TV, documentari, ma anche reality show. Tra i film possiamo trovare quelli di Paolo Sorrentino, ma non solo. Tra i programmi su Netflix ecco 2 film d’azione recenti da guardare in un weekend, “The Adam Project” e “Windfall”. Nel secondo caso l’azione si intreccerà con il thriller per dare vita ad un film che ci terrà con il fiato sospeso.

Ecco 2 film d’azione recenti e ricchi di colpi di scena da vedere assolutamente su Netflix nel weekend oltre alle solite serie TV

Il primo film di cui si tratterà è “The Adam Project”, uscito nel 2022. Un film diretto da Shawn Levy che tratta di viaggi nel tempo, dal presente al passato e viceversa. Il protagonista è Adam che, per compiere una missione segreta, accetta di tornare nel passato. L’Adam del futuro e l’Adam ragazzino dovranno riuscire a convincere il padre a salvare il globo da una imminente catastrofe. Un film che si inserisce nel filone di quelli che trattano dei viaggi spazio-temporali, dal famosissimo “Ritorno al Futuro” passando per “Interstellar”.

“Windfall”

Il secondo film disponibile su Netflix e che andrebbe guardato almeno una volta è “Windfall”. Un thriller che ha tra i protagonisti Lily Collins e che unisce il cinema classico al più recente. La trama narra di un ladro che, dopo essersi introdotto in una lussuosa villa, si ritrova a fare i conti con un imprevisto. Infatti, i ricchi proprietari della abitazione fanno ritorno prima che il ladro finisca il suo lavoro. Questo lo obbligherà a tentare un sequestro dalle conseguenze interessanti. Infatti, marito e moglie cominceranno a provare insofferenza l’uno nei confronti dell’altra, dimostrandosi meno uniti del previsto. L’improvvisa vicinanza forzata non farà altro che svelare la natura di entrambi, facendo emergere problemi mai risolti. Un film che tratta temi importanti fino al finale inaspettato e spiazzante.

