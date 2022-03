Un giardino vivace e decorato è un ottimo biglietto da visita per chi viene a trovarci. Lo spazio esterno della casa dovrebbe essere curato quanto quello interno e fare qualche perfezionamento di tanto in tanto non guasta mai.

Se pensiamo che per migliorare l’aspetto dello spazio verde si debbano spender fior di quattrini, ci sbagliamo. Anche con pochi sassi e pietre per aiuole potremmo abbellire splendidamente il nostro giardino, secondo dei pratici consigli fai da te. Il tutto farà da cornice perfetta insieme ai fiori e alle piante che coltiviamo.

Scelta del materiale

In commercio vi sono tantissime tipologie di pietre e ciottoli che possiamo utilizzare per incrementare la bellezza del giardino. Alcuni, però, si prestano a usi più specifici e si trovano al meglio in determinate situazioni. Il materiale di cui abbiamo bisogno si può reperire tranquillamente online sui siti specializzati. In alternativa possiamo recarci presso venditori autorizzati, come i vivai.

Tra i sassi consigliati e che meglio si prestano al decoro del nostro spazio verde ci sono quelli naturali. La pietra pomice e quella lavica sono due ottime scelte e se ne trovano in giro di diverse forme e grandezze. I colori più gettonati allo scopo sono bianco, rosso e granito, ma anche la graniglia e i sassi black e sunset fanno una buona figura.

Con pochi sassi e pietre per aiuole si potrebbe decorare anche il giardino più piccolo e trasformarlo in un’opera d’arte

Poco importa quanto spazio abbiamo in giardino, con poche mosse mirate possiamo rendere ogni angolo davvero affascinante. Per esempio, proviamo a mescolare ciottoli bianchi e colorati per contornare aiuole di fiori o prato. Con un pizzico di fantasia e manualità potremmo ricreare forme originali e suggestive.

I ciottoli, poi, sono ottimi anche per impreziosire vasi e balconette per terrazzi, nelle quali solitamente si espongono le piante grasse. Per realizzare piccole aiuole si consiglia di puntare in particolare sui ciottoli in bianco Carrara, dalla tonalità chiara e luminosa.

Una valida alternativa si può trovare in quelli verde Alpi, piccole pietre dalla colorazione simile alla roccia con venature biancastre. Queste si potrebbero sfruttare per dare vita a motivi geometrici e interruzioni che giocano con la pavimentazione.

Per dare una forma precisa a ciò che vogliamo realizzare, potremmo usare delle apposite bordature per esterni. Si tratta di cinghie e fascette che possiamo modellare come più ci piace, in cui inserire i nostri sassi e ciottoli preferiti. Insomma, con un po’ di iniziativa e queste semplici dritte si potrebbe davvero rendere il giardino di casa un luogo incantevole e invidiato.