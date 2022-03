Friggere cotolette, calamari, patatine fritte senza sporcare l’intera cucina, dalle piastrelle al piano cottura e senza schizzarsi con l’olio bollente, sarebbe il sogno di molti.

Un’impresa non da poco ma non impossibile, infatti con qualche accorgimento durante il processo di riscaldamento dell’olio e con la cautela nell’utilizzo di altre sostanze sarà possibile non ungere l’intera cucina. Piccoli trucchi semplici e a tratti banali ci permetteranno di non rinunciare alla tanto amata frittura.

Ma perché quando friggiamo l’olio schizza ovunque?

Tutto è dovuto alla presenza di acqua e di umidità legata agli alimenti. L’acqua, infatti, a contatto con l’olio bollente evapora creando quel caratteristico scoppio che porta l’olio ad ungere tutto.

Come friggere senza schizzare olio bollente e sporcare piastrelle e cucina con 1 metodo infallibile e qualche trucchetto per eliminare la puzza

Un metodo infallibile per evitare la formazione e la dispersione degli schizzi è utilizzare del comune sale grosso. Inserire una manciata rasa di sale grosso all’interno della pentola prima di scaldare l’olio. Il sale raccoglierà tutta l’umidità che si formerà durante la cottura evitando quegli spiacevoli schizzi.

Un gesto che invece andrebbe assolutamente evitato è l’uso del coperchio. Questo strumento da sempre ritenuto utile durante la frittura in realtà genererebbe maggiore umidità e condensa all’interno della padella. Inoltre quando andremo ad alzarlo le goccioline di acqua potrebbero cadere nell’olio generando schizzi infiniti.

Un altro trucchetto per evitare che l’olio schizzi è l’uso di una patata cruda, da immergere nell’olio prima che questo inizi a scaldarsi. La patata infatti sarà in grado di assorbire tutta l’umidità.

Per tale motivo è indispensabile asciugare gli alimenti prima di friggerli. Per farlo basterà utilizzare della comune carta da cucina assorbente o dei panni di cotone.

Quando friggiamo alimenti impanati come la frittura di pesce, piuttosto che le cotolette, per evitare la formazione di condensa andrebbero fritte subito dopo averle impanate.

Evitare di scottarsi

Un trucchetto per evitare di scottarsi è quello di utilizzare una bottiglia di plastica. Basterà tagliarla, forare il tappo ed inserirvi l’utensile con il quale girare la frittura. In questo modo basterà prendere l’utensile dalla parte del manico che si troverà dall’altra parte della mezza bottiglia che fungerà da para schizzi.

Eliminare la puzza

Per eliminare la puzza di frittura possiamo optare per diverse soluzioni. Una di quelle più veloci ed economiche è quella di aggiungere una fettina di mela all’interno dell’olio di frittura. In più per avere una casa profumatissima anche l’aceto sembrerebbe un ottimo alleato.

Dunque, ecco come friggere senza schizzare olio bollente, sporcare piastrelle e cucina con 1 metodo infallibile.