I recenti avvenimenti portano l’attenzione del Mondo intero in un Paese posto al confine tra l’Europa e la Russia. Una volta era conosciuta come uno dei granai del Mondo. E nonostante sia un Paese indipendente, è scosso nel profondo da un pericolo incombente. Infatti, i circa 30 anni dalla nascita, avvenuta con la dissoluzione dell’Unione Sovietica, non sembrano avere ancora portato pace e serenità. A Kiev sembrano concentrarsi i nodi irrisolti di alcune tensioni che riguardano tutto il Mondo.

Tutta questa attenzione è spiegata non solo per una questione di proclami di appartenenza culturale e di ideologia politica. L’Ucraina è una terra piena di ricchezze. Questi tesori possono fare gola. Ottenerli a prezzi e condizioni agevoli è un obiettivo ambito. Vediamo alcune ragioni dei venti di guerra in Ucraina per le risorse così ambite.

Un terreno ricchissimo

Pochi lo sanno, ma il territorio dell’Ucraina è ricchissimo di alcune risorse. Ad esempio, è tra i primi 10 Paesi al Mondo per produzione d’acciaio e per esportazione di metalli. Considerando il territorio europeo, è il produttore record del carbone, di cui deterrebbe 34 miliardi di tonnellate. Sempre con riguardo all’ambito europeo, si pone al quarto posto per le riserve di petrolio e del gas naturale. Queste due risorse assumono, in prospettiva, un valore ancora maggiore in questo momento storico.

Una delle ragioni alla base dei rincari delle bollette e dell’inflazione (aumento dei prezzi di consumo) risiede proprio nell’impennata di queste risorse, così essenziali in tutti gli ambiti. Non sembra, ma questo filo rosso unisce eventi apparentemente molto lontani tra di loro, tra i quali le elezioni in Germania e la possibilità di dilazionare i pagamenti delle bollette per i rincari offerta da ENI.

Venti di guerra in Ucraina per le risorse desiderate da tutti ed ecco alcuni record di questo Paese in crisi

Come se non bastasse, all’interno del territorio ucraino sarebbero presenti le sabbie minerali, le riserve di argille (materiali da costruzione) e il caolino. Inoltre, ci sono i più grandi giacimenti d’Europa di uranio. Infine ha a disposizione il 20% della grafite mondiale e il 2% del mercurio mondiale. Presenti anche buone riserve di oro e di titanio, così utile per la produzione di materiali e pezzi di ricambio.

La speranza è che si riesca a scongiurare una escalation armata e che le ragioni della pacifica convivenza tra persone ed interessi possano prevalere in una terra così appetibile. Tra le conseguenze indirette, si spera ci possa essere una diminuzione dei prezzi e dell’inflazione.