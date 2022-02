Per proteggere ossa, vista e pelle questo succo pronto in 10 minuti potrebbe rivelarsi veramente fenomenale

Ogni giorno leggiamo online e sulle riviste scientifiche di quanto sia importante un’alimentazione equilibrata, ricca di vitamine e sali minerali. Mangiare sano aiuta il corpo e può proteggerci da malattie anche gravi. Allo stesso tempo, però, è fondamentale fornire all’organismo la giusta quantità di liquidi. Ma soprattutto iniziare a bere bevande che potrebbero rivelarsi utilissime per la salute. Solo qualche giorno fa, abbiamo analizzato le straordinarie proprietà depurative di questa tisana. Oggi approfondiremo l’argomento e scopriremo che per proteggere ossa, vista e pelle questo succo potrebbe davvero darci una grossa mano. Prima di capire di cosa si tratta e di come prepararlo, è obbligatoria una premessa. Parleremo di un rimedio naturale da consumare soltanto dopo aver consultato il medico, e non di un prodotto che possa sostituire l’eventuale bisogno di farmaci.

Le proprietà del pomodoro e del suo incredibile succo

Delle proprietà del pomodoro sappiamo tutto o quasi. Il pomodoro è ricchissimo di antiossidanti, che potrebbero rivelarsi preziosissimi per contrastare l’invecchiamento cellulare causato dai radicali liberi. Infatti nel pomodoro troviamo il licopene, sostanza utilissima per la salute della pelle. Ma non solo. Questo frutto incredibile è un concentrato di zeaxantina. Una molecola che avrebbe una funzione protettiva per la vista e le ossa.

Tutte proprietà che potremmo ritrovare intatte nel succo di pomodoro. Prima di consumarlo e prepararlo, però, parliamone con il medico. Il succo (soprattutto se lo acquistiamo confezionato) potrebbe contenere molto sodio. E, allo stesso tempo, potrebbe influire sull’azione di alcuni farmaci diuretici.

Per proteggere ossa, vista e pelle questo succo pronto in 10 minuti potrebbe rivelarsi davvero fenomenale

Se abbiamo ricevuto il via libera, possiamo facilmente preparare il succo di pomodoro anche in casa, in 10 minuti e senza acquistarlo al supermercato.

Per la ricetta ci serviranno soltanto:

2 etti di pomodori;

2 cucchiai di succo di limone;

1 cucchiaio di zucchero;

sale e pepe;

3 foglie di basilico.

Partiamo lavando i pomodori sotto l’acqua corrente, per togliere sporco e tracce di terra. Tagliamo i pomodori a cubetti e mettiamoli nel frullatore insieme alle foglie di basilico tritate. Azioniamo il frullatore e mischiamo fino a ottenere una miscela omogenea.

Adesso dobbiamo filtrare il tutto con un colino, per togliere i semi. Regoliamo il sapore con un pizzico di sale e pepe, e mettiamo a riposare coperto in frigo per 2 ore e mezzo.

Trascorso questo tempo, aggiungiamo il succo di limone e lo zucchero. La quantità dipenderà dal grado di acidità che vogliamo dare alla bevanda. Serviamo e beviamo fresco.

