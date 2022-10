Come e perché la mela farebbe bene a colesterolo e capelli

Si sente spesso dire che una mela al giorno toglierebbe il medico di torno. È lecito, però, chiedersi quanto ci sia di vero dietro questa affermazione.

La mela, si sa, è uno dei frutti più amati e acquistati dalle persone. Lo scocco del morso che si dà alla mela rivela tutta la sua croccantezza, e la sua dolcezza che la rende un frutto davvero gustosissimo.

In estate la tagliamo a dadini per arricchire le macedonie, mentre d’inverno spesso la si fa cotta, anche per aiutare l’attività intestinale.

E non dimentichiamo una ricetta sempreverde, ottima in ogni momento dell’anno, ovvero quella delle delizie di mela pronte in 5 minuti. Questi dolcetti sono buoni e leggeri, anche grazie ai valori della mela.

I suoi componenti e le proprietà ad essa attribuite, renderebbero la mela un vero scrigno di benefici per il corpo. Ne beneficerebbero i valori del colesterolo, la glicemia e tanti altri aspetti.

Oltretutto farebbe bene profondamente anche ai nostri capelli, per i motivi che spiegheremo a breve.

Come e perché la mela farebbe bene anche al colesterolo

La mela farebbe bene al fisico, sotto diversi aspetti. Molte persone potrebbero rimanere sbalordite scoprendo che la mela aiuterebbe addirittura ad abbassare il colesterolo. E normalizzerebbe anche i livelli di zucchero nel sangue.

Tutto questo accadrebbe grazie alle fibre e ai fitonutrienti di cui la mela è ricca.

Consideriamo, inoltre, che questo frutto sarebbe molto utile anche per problemi intestinali, come stipsi o diverticolite.

Farebbe bene ai capelli

Come se non bastasse, la polpa della mela riuscirebbe anche a reidratare le nostre fibre capillari. Sarebbe valida soprattutto per capelli secchi e aridi, molto comuni quando si usano tinte chimiche o trattamenti.

Una maschera alla polpa di mela, infatti, sarebbe una vera e propria coccola per i nostri capelli. Per farla, dovremo solo grattugiare un po’ di mela, e mischiarla con un filo di latte. Dovremo, poi, stenderla sulle lunghezze e tenere il tutto in posa per 5-10 minuti.

I nostri capelli saranno morbidi e molto più lucenti rispetto a prima.

Ecco come e perché la mela farebbe bene al nostro fisico, da molteplici punti di vista.

Carpaccio di spada affumicato con mele e pepe rosa

Per apparecchiare la tavola velocemente, potremmo servirci di questa ricetta, veloce e molto salutare.

Basterà acquistare del buon carpaccio di pesce spada, da condire come spiegheremo a breve. Questo tipo di pesce, infatti, avrebbe carni dalle qualità strepitose, grandi fonti di proteine, minerali e vitamine.

Per prepararlo, dovremo stendere in un piatto il nostro carpaccio, e poi condirlo con un succo a base di agrumi. Spremeremo, infatti, una parte di limone e una medesima quantità di arancia. Dopodiché distribuiremo dei cubetti di mela, che creeranno un mix perfetto col pesce, sia in termini di gusto che di benefici.

Alla fine faremo cadere nel piatto qualche grano di pepe rosa, per abbellire e insaporire ancora di più il tutto. Questo piatto sarà un’idea perfetta sia durante l’estate che nei giorni più freddi.

