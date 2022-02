Esistono pochi frutti buoni e versatili come gli agrumi. Le arance, i mandarini e i mandaranci, che popolano le nostre tavole in questo periodo, sono straordinari da mangiare da soli. Oppure come base per ricette dolci e salate. O ancora come prodotti per la pulizia di casa. C’è, però, un frutto di questa famiglia, che molti tendono colpevolmente a ignorare e che è un vero concentrato di sostanze utili per la salute. Proviamo a inserirlo nella dieta e potremmo avere intestino depurato, stomaco in forma e difese immunitarie sempre al top. È il momento di svelare il mistero, scoprire le proprietà di questo frutto e capire come usarlo in cucina.

Le proprietà del cedro

In questo periodo, non è raro trovare nei banconi dei supermercati o del fruttivendolo degli splendidi cedri. È arrivato il momento di acquistarli e di provare a inserirli nel regime alimentare. Prima di farlo, però, consultiamo il medico curante. Il cedro potrebbe interferire con alcuni farmaci molto comuni.

Se ci dà l’ok, possiamo iniziare a sfruttarne le sue straordinarie proprietà. In primo luogo, il cedro contiene pochissime calorie: circa 11 in 100 grammi di frutto fresco. In più, questo agrume è una notevole fonte di flavonoidi, di minerali importanti come il calcio e il sodio, e di vitamina C. Tutte sostanze che sembrano avere effetti benefici sulla motilità intestinale, sulla digestione e sul rafforzamento delle difese immunitarie.

Intestino depurato, stomaco in forma e difese immunitarie al massimo con questo straordinario frutto di stagione che comprano in pochissimi

Se vogliamo sfruttare le proprietà del cedro, dovremmo mangiarlo crudo. Oppure sotto forma di bevanda per liberare stomaco e intestino. Ma, per esaltare davvero il suo gusto unico, possiamo gustarlo in abbinamento a pecorino e frutta secca.

La ricetta, di cui stiamo per parlare, arriva dal sud Italia ed è quella del carpaccio di cedro, pecorino e pinoli. Un piatto ottimo sia come antipasto che come contorno.

Come cucinare il cedro

Per preparare 4 porzioni di carpaccio ci serviranno:

1 kg di cedro;

250 g di pecorino stagionato;

1 cucchiaio di miele;

olio di pinoli;

sale e pepe;

30 g di pinoli.

Laviamo bene i cedri sotto acqua corrente e tagliamoli a fette più sottili possibile. Prendiamo una ciotola e creiamo un’emulsione con sale, pepe, e olio di pinoli. Iniziamo ad amalgamare e, quando il sale si scioglie, incorporiamo il miele.

Non appena il condimento diventa omogeneo, usiamolo per ricoprire le fette di cedro che avremo disposto in un piatto da portata. Facciamo riposare dieci minuti e, mentre aspettiamo, tostiamo per 2-3 minuti i pinoli.

Tagliamo il pecorino a scaglie e disponiamolo sopra alle fette di cedro. Spolveriamo con i pinoli e il gioco è fatto.

