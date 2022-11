Non è la solita triste minestra, ma ecco un primo piatto saporito perfetto per scaldarsi in inverno

Dopo una giornata di lavoro tutto quello che desideriamo è tornare a casa, metterci comodi e rilassarci. In inverno, poi, con il freddo e la pioggia abbiamo la necessità di scaldare il corpo. Soprattutto mani e piedi, che sono spesso freddi e hanno bisogno di attenzioni particolari.

Borsa dell’acqua calda, tisana o infuso bollente, termosifone e coperte. Cerchiamo di provare qualunque rimedio pur di riscaldarci. Anche un bel piatto caldo potrebbe essere la soluzione giusta.

In inverno, le zuppe, le minestre e le vellutate sono perfette per mantenersi leggeri, fare il pieno di vitamine e alzare la temperatura corporea. Piatti poveri, ma perfetti per far tornare il buonumore nelle giornate fredde ed invernali.

Non è la solita triste minestra, ma un primo gustoso che piacerà anche ai bambini

Le verdure che troviamo in questa stagione sono ricche di proprietà nutritive, utili per il benessere del corpo e per rimanere in buona salute. Sono saporite, dal gusto deciso e molto versatili in cucina.

Una delle ricette più preparate in inverno è decisamente la minestra calda. Un primo piatto semplice della tradizione contadina, a base di verdure ma che può essere arricchito con legumi, pasta o cereali.

Una ricetta ricca di vitamine, minerali e fibre utili al nostro intestino. Spesso però questo piatto è poco gradito dai bambini. Ma quella che stiamo per proporre nelle prossime righe non è la solita triste minestra, bensì un primo gustoso, leggero e saporito.

Ingredienti:

200 g di patate;

2 carote;

80 g di sedano;

mezza cipolla;

15 foglie di basilico;

radice di zenzero grattugiata q.b.;

mandorle a lamelle q.b.;

olio EVO q.b.;

sale q.b.

Preparazione

Iniziamo la preparazione del nostro primo piatto lavando le patate, le carote e il sedano. Tagliamo le verdure a cubetti di medie dimensioni. Ora in una casseruola versiamo l’olio EVO e aggiungiamo la cipolla tritata. Facciamo rosolare e uniamo le verdure. Mescoliamo e lasciamo insaporire.

Uniamo 1 litro di acqua e cuociamo a fiamma bassa. Nel frattempo, con l’aiuto di un mixer da cucina, frulliamo le foglie di basilico già lavate, aggiungendo un filo di olio, un po’ di acqua e una manciata di sale. Versiamo la crema ottenuta nella casseruola con gli altri ingredienti. La nostra minestra saporita sarà cotta quando le verdure risulteranno morbide. Prima di spegnere il fuoco ricordiamo di unire un pochino di sale e lo zenzero grattugiato. Questo per rendere il nostro piatto leggermente piccante.

Ora siamo pronti per servire la minestra, e non dimentichiamo di aggiungere anche le mandorle a lamelle.