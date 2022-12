Sono loro le 3 piante d’appartamento resistenti e decorative che tutti vogliono subito in casa

È assolutamente incredibile come le piante riescano a migliorare l’aspetto della casa. Qui ci sono 3 esemplari bellissimi e facili da coltivare, che renderanno il nostro interno più vivace e altamente decorativo.

Abbellire casa è facile se si chiede aiuto alla natura. Ci sono piantine perfette per dare colore all’ambiente circostante e di cui in un batter d’occhio ci innamoreremo. Se pensiamo di avere poco tempo a disposizione da dedicare loro, non sarà un problema. Infatti, le cure che richiedono sono pochissime e la manutenzione necessaria ridotta ai minimi termini. Dunque, vediamo alcuni degli esemplari migliori da tenere in casa che non ci pentiremo di aver comprato.

Sono loro le 3 piante elegantissime scelte dai vivaisti

Se ci manca l’esperienza nel pollice verde, c’è un vegetale stupendo e indicato che farà per noi. Si tratta dell’aspidistra, una piantina unica e impossibile da non amare. In cambio di attenzioni minime ci donerà delle foglie magnifiche tutte da ammirare, dalla tonalità verde accesa. Coltivandola in giardino, potremo addirittura assistere allo sbocciare di tanti deliziosi fiorellini rossi in periodo estivo. L’aspidistra tollera bene le temperature fredde; al contrario, odia il caldo. Per questo, potremmo pensare di sistemarla in un luogo fresco, come il sottoscala o la veranda. In inverno non serve innaffiarla troppo, piuttosto procediamo vaporizzando occasionalmente le foglie.

Con il minimo sforzo, si potrebbe ottenere il massimo risultato anche coltivando la hoya carnosa. Questa fantastica pianta sboccia in genere ad almeno due anni d’età, regalando fiori profumati a forma di stella. Le foglie sono spesse e molto gradevoli alla vista. La hoya gradisce il caldo anche intenso, tanto che la temperatura ideale si aggira sui 27 gradi. Se vogliamo vederla fiorire, posizioniamola in un punto ben illuminato della casa.

In lista coi primi due esemplari citati si piazza infine la crassula ovata. La chioma prosperosa e tondeggiante e le dimensioni anche piccole la faranno presto diventare la beniamina della casa. Il fatto che sia una succulenta ne preannuncia già la semplicità di coltivazione. È una pianta altamente resistente, sia fuori che dentro l’abitazione. La posizione ideale è soleggiata, ma raggiunta dall’ombra nelle ore calde. Le innaffiature, manco a dirlo, non saranno frequenti.

Come pulire le foglie e mantenerle lucide

Dunque, sono loro le 3 piante da avere a ogni costo. In ogni caso, il fogliame è spesso il punto di forza delle piante da interno. Per mantenerlo in salute, andrebbe pulito regolarmente. Per farlo dovremo innanzitutto liberarci dell’eventuale polvere accumulata. Possiamo servirci di una spazzola morbida, oppure di un pennello con setole delicate. Dopodiché passiamo al lavaggio vero e proprio.

Utilizziamo una spugna non abrasiva, o un panno in microfibra. Inumidiamoli bene e passiamoli sulla superficie da trattare. Nel caso lo sporco sia difficile da rimuovere, possiamo distribuire una soluzione a base di acqua saponata diluita. Infine, sciacqueremo tutto con un altro panno. Evitiamo di lasciare la pianta al sole per qualche ora finché non si asciugherà totalmente.