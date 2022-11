Ecco cosa potremmo bere e mangiare a colazione per ridurre i trigliceridi senza rinunciare al gusto

I trigliceridi non sono altro che grassi presenti all’interno del nostro corpo. La maggior parte di essi vengono assorbiti tramite l’alimentazione. Ecco perché una dieta troppo ricca di grassi e zuccheri potrebbe innalzare il loro valore.

L’eccesso di trigliceridi sarebbe in grado di mettere a rischio la salute del nostro cuore (provocando infarto, ictus, ecc.), ma anche del fegato e del pancreas. Inoltre, i valori alti, potrebbero associarsi anche ad un innalzamento del colesterolo LDL.

Per conoscere il livello dei trigliceridi sarebbe necessario sottoporsi ad un’analisi del sangue. Per gli adulti i valori normali dovrebbero essere inferiore a 150 mg/dl.

I trigliceridi alti non sono affatto da sottovalutare. Infatti, per cercare di tenerli a bada, dovremmo evitare alcune cattive abitudini come l’uso di alcool e una vita troppo sedentaria.

Ecco cosa potremmo bere e mangiare a colazione per abbassare i trigliceridi

Anche l’alimentazione giocherebbe un ruolo importantissimo. Portare a tavola i prodotti giusti potrebbe aiutare la nostra salute. Si dovrebbero scegliere dei cibi ad alto contenuto di fibre, privilegiare pane e pasta integrali, inserire il pesce ricco di omega 3 e la verdura.

Durante la giornata, suddividere i momenti dedicati all’alimentazione è molto importante. Infatti, uno schema alimentare ideale dovrebbe contare 5 pasti al giorno.

La colazione è uno dei momenti cruciali della giornata. È fondamentale evitare di saltarla, perché fornisce l’energia giusta per affrontare al meglio le ore successive.

Per tenere a bada i trigliceridi, anche durante questo pasto, è necessario rivedere il proprio piano alimentare insieme al medico di fiducia, ma in generale è importante ridurre gli zuccheri e i grassi.

Cereali e frutta

Ecco, quindi, cosa potremmo bere e mangiare a colazione per abbassare i trigliceridi. Sarebbe perfetto iniziare la giornata con dei fiocchi d’avena. Parliamo di uno dei cereali più coltivati e consumati al Mondo. Con questo prodotto sarà facilissimo preparare il famoso porridge. Una ricetta tipica anglosassone, sana, leggera e gustosa. Basta solo mettere a scaldare l’avena con dell’acqua, aggiungere il latte (in questo caso utilizziamo quello scremato) e dolcificare il tutto con del miele.

Questo cereale sarebbe ricco di fibre e avrebbe la capacità di tenere sotto controllo i livelli di colesterolo.

Concediamoci anche un frutto e in particolare una mela. Con il suo ridotto apporto di grassi, aiuterebbe a ridurre i livelli di colesterolo e a regolarizzare quelli dello zucchero. Anche il pompelmo sarebbe molto indicato, grazie alla presenza della vitamina C.

Le bevande da non sottovalutare

Via libera anche a tè, infusi e tisane. In particolare, il tè verde sarebbe ricco di polifenoli e quello nero avrebbe delle proprietà antiossidanti. Queste bevande potrebbero favorire la riduzione del colesterolo.