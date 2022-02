Cosa mangiare al mattino contro la glicemia alta moderando l’innalzamento dei livelli di glucosio, sia per glicemici che per diabetici

La glicemia è il misuratore della quantità di zucchero nel sangue. Al mattino, quando siamo a digiuno, essa dovrebbe avere un valore pari ad 1 g per ogni litro di sangue. Per chi soffre di glicemia alta, occorre consumare cibi a basso indice glicemico. Quest’ultimo indica la capacità di un determinato alimento di alzare la glicemia dopo la digestione. Sicché, iniziare bene la giornata, facendo una colazione a basso indice glicemico, potrebbe significare contrastare l’insorgenza di patologie legate ai picchi glicemici. Ebbene, a scanso di equivoci e senza incorrere nelle strane paure di rimanere a digiuno, gli alimenti adatti sono davvero tanti.

Di conseguenza, sarà semplice poter condurre una dieta varia ma anche sana ed equilibrata, ogni mattina. I consigli che daremo in proposito valgono sia per chi soffre di glicemia alta che per chi soffre di diabete. In definitiva, una colazione a basso IG aiuta a contrastare le indicate patologie, e non solo. Consente anche di evitare problemi di sovrappeso e obesità.

Cosa mangiare a colazione

Come indicato, la colazione deve essere ricca, completa e nutriente e comprendere: proteine, carboidrati, grassi, fibre, sali minerali e vitamine. Nulla escluso! Quindi, essa va bene anche per persone che non hanno alcun problema di glicemia alta ma vogliono semplicemente prevenire determinati problemi.

Anzitutto, non può iniziare la giornata con biscotti o merendine tradizionali, normalmente piene di zuccheri e di conservanti. Ecco, quindi, cosa mangiare al mattino contro la glicemia alta e nel caso di problemi di diabete. Ebbene, è meglio iniziare con le proteine, contenenti una quantità minore di zuccheri e che ritardano il picco glicemico. Quindi, va benissimo il bianco d’uovo o l’albume, ma anche l’uovo intero. Sono altresì consigliati: yogurt greco, ricotta, prosciutto di tacchino o di pollo, latte, avocado, cereali integrali. Ancora, va bene iniziare la giornata con la frutta secca, ricca di grassi buoni, come le noci ad esempio. I carboidrati, invece, non vanno esclusi a prescindere, ma occorrerebbe solo prediligere quelli complessi, quindi: pane di frumento integrale, di segale o kamut, per esempio.

Cosa mangiare al mattino contro la glicemia alta moderando l’innalzamento dei livelli di glucosio, sia per glicemici che per diabetici

In una dieta siffatta, si devono assolutamente evitare i succhi di frutta o la frutta zuccherata, trattandosi di zuccheri semplici. Questo perché l’organismo li riverserà direttamente nel sangue sotto forma di glucosio. Il tutto, con conseguente innalzamento immediato del livello di glicemia nel sangue. Ritornando agli alimenti consentiti per una colazione corretta, abbiamo il muesli, purché senza riso soffiato e uvetta. Per quanto riguarda la frutta, invece, essa va assunta a giorni alterni e con particolare attenzione a determinati frutti.

Quindi, occorre prediligere quelli con minore indice glicemico, quali: arancia, mela, melagrana, pesca, susina, pompelmo, frutti rossi, fragole, pera e kiwi. Inoltre, è meglio consumare la frutta con la buccia e cruda, non cotta. Infine, tra le bevande vanno preferiti: tè verde, tisane e latte. Quest’ultimo, tuttavia, con preferenza per quello di soia, riso, mandorle, nocciole e avena.

