A breve inaugureremo un nuovo mese, per alcuni febbraio sta andando molto bene e le preoccupazioni sono lontane, mentre per altri c’è ancora qualche problemino da risolvere.

Venere, ad esempio, sarà nel segno del Capricorno, mettendo a dura prova le sue fragilità, questo comporterà un certo lavoro personale e individuale che, però, dovrebbe donare sicurezza e autostima.

Secondo l’oroscopo potrebbero arrivare delle grosse novità ed un’energia nuova, soprattutto perché Giove e Marte transiteranno in alcuni segni, portando un periodo particolarmente attivo. Questa situazione provocherà giovamento e momenti di pura azione e trasformazione per alcuni segni in particolare.

Giove in Ariete e Marte in Gemelli a marzo porteranno cambiamenti e altri pianeti favoriranno questi segni con opportunità e fortuna

Una combinazione armonica tra i vari pianeti sarà il punto di forza dei Pesci, che potrà esprimere al meglio sé stesso, affiancato da un’energia straordinaria. Questa situazione potrebbe così agevolare una crescita personale non indifferente, potenziando tutte le sue qualità.

Si prospetta un momento memorabile che aprirà la mente, per cambiare pagina e riscrivere il proprio futuro. Amore, lavoro e finanze andranno alla grande, dove la serenità e il benessere faranno da padroni.

Anche il segno della Bilancia sarà graziato da Marte e Venere, che lo sosterranno e appoggeranno per arrivare agli obiettivi sperati, realizzando grandi imprese. A livello sentimentale, ma anche lavorativo, il periodo è totalmente positivo e ricco di buoni propositi. Successo e prosperità saranno in primavera le parole chiave per affrontare ogni aspetto della propria vita.

Invece, Giove in Ariete e Marte in Gemelli assicureranno un mese pieno di sorprese e fortuna. Anche nel caso di cambiamenti importanti e svolte radicali, saranno le chance per avere un marzo promettente ed avvincente. Buona sorte e carisma sul versante dell’amore, coppie consolidate e singole che faranno nuovi incontri, insomma non c’è un motivo per essere pessimisti.

Altri 3 segni

Cambiamenti soprattutto sul piano lavorativo per il Leone, riceveranno finalmente la giusta considerazione e rispetto, spazzando via ogni incertezza. Dopo tanta fatica, gli sforzi potranno essere ripagati, senza particolari preoccupazioni.

Se i Sagittario sono in attesa di risolvere delle circostanze, a breve tutto si risolverà. Non mancheranno le opportunità per risollevare la vita di coppia o lavorativa, se siamo alla ricerca di pace e tranquillità. Il periodo è florido per far nascere delle brillanti idee da proporre a lavoro per avere un certo successo.

Infine, il Cancro, che gode di grande rispetto al lavoro, tanto da poter ricevere delle proposte e offerte molto accattivanti, che aumenteranno le sue finanze. Per chi è alla ricerca dell’amore c’è la possibilità di trovare l’anima gemella e innamorarsi, mentre le coppie ritroveranno pace e serenità.

