C’è qualcosa di unico che rende le patate uno degli alimenti più amati e consumati al Mondo. Le patate sono l’ingrediente base di antipasti e primi piatti davvero gustosi e sfiziosi. Inoltre, con le patate possiamo realizzare ricette irresistibili e moltissimi piatti unici in grado di conquistare persino i palati più esigenti.

Pochi riescono a resistere alle patate che siano preparate al forno, oppure fritte in maniera perfetta. Ecco perché oggi vogliamo suggerire una ricetta particolare per realizzare delle patate davvero insuperabili in pochissimo tempo.

Ci serviranno solo 5 ingredienti e potremo cuocerle sia al forno sia in padella, in base alle nostre preferenze. Questo contorno goloso potrà rendere speciali i nostri secondi piatti più invitanti.

Uno dei punti di forza di questo piatto è che per realizzarlo basteranno solo un paio di euro. Infatti, le patate costano molto poco e gli altri ingredienti che ci serviranno molti di noi li hanno già in dispensa.

Ingredienti

500 g di patate;

150 ml di birra;

60 ml di olio EVO;

40 g di pangrattato;

sale q.b.

Per cucinare patate croccanti e saporite al forno o in padella bastano soli 5 ingredienti con questa ricetta facile e veloce

Iniziamo sbucciando le patate e sciacquiamole con abbondante acqua. Tagliamole a tocchetti e facciamole bollire per circa 5 minuti in acqua leggermente salata. Trasferiamo le patate in un recipiente ed insaporiamole con l’olio e un po’ di sale.

Dopo averle mescolate per bene, possiamo scegliere se cuocerle in padella o in forno. Se scegliamo di usare la padella, sarà sufficiente trasferire le patate dal recipiente ad un tegame antiaderente. Lasciamo cuocere le patate a fiamma vivace per 10 minuti. Trascorso questo lasso di tempo, aggiungiamo la birra, mescoliamo le patate e lasciamo cuocere per altri 15 minuti. A cottura terminata, aggiungiamo il pangrattato, amalgamiamo il tutto e spegniamo la fiamma.

Al forno

Se scegliamo il forno, preriscaldiamolo a 200 gradi. Usiamo il forno ventilato per garantire alle patate una cottura più veloce ed uniforme. Dopo aver insaporito le patate, mettiamole in una pirofila e facciamole cuocere per 10 minuti.

Dopodiché, aggiungiamo la birra e giriamo per bene le patate. Lasciamole cuocere per altri 15 minuti e spolverizziamo con il pangrattato. Mescoliamo nuovamente e terminiamo la cottura impostando la modalità grill per altri 5 minuti.

Consigli

Per cucinare patate croccanti e saporite è importante che perdano gran parte del loro amido prima della cottura. Quindi mettiamole in un recipiente e sciacquiamole fin quando l’acqua risulterà limpida e trasparente. Con questo presupposto otterremo patate davvero sfiziose e perfette.

Approfondimento

Invece di usare le melanzane, prepariamo una golosa parmigiana con le patate e questo ortaggio di stagione davvero delizioso e salutare