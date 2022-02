Febbraio non sarebbe febbraio senza i dolci tipici del Carnevale. Soprattutto chiacchiere, zeppole e castagnole la fanno da padrone, anche fuori dalle loro Regioni d’origine. E in effetti si tratta di una tradizione cara a tutti gli italiani. Per questo ne esistono tante versioni e tante ricette che prevedono modalità di preparazione e dosi diverse. In generale, però, ci siamo abituati alla comodità di acquistarle al supermercato. Eppure, la loro preparazione in casa è davvero alla portata di tutti e il risultato potrebbe lasciarci molto soddisfatti.

Oggi vediamo in particolare la preparazione delle chiacchiere.

Ingredienti

250 g di farina 00;

10 g di burro morbido;

50 ml di latte;

la scorza di 1/2 limone;

1 uovo;

1 cucchiaio colmo di zucchero semolato;

15 g di liquore Strega;

olio di semi di arachide per friggere;

sale;

zucchero a velo.

Oltre a comprare le chiacchiere al supermercato, prepariamole a casa per stupire amici e parenti seguendo questi semplici passaggi

Cominciamo mettendo in una ciotola uovo, farina, latte, liquore e burro ammorbidito. Aggiungiamo un pizzico di sale e impastiamo. Il risultato dovrebbe essere un impasto morbido e liscio. Per ottenerlo ci vorranno pochi minuti di lavorazione. Adesso, avvolgiamolo nella pellicola trasparente e mettiamolo in frigo a riposare per una mezz’ora circa.

Dedichiamoci ad altro e allo scadere del tempo togliamo l’impasto dal frigo. Tagliamo circa un quarto dell’impasto e riavvolgiamo il resto nella pellicola. Poi, stendiamo il pezzo tagliato con l’aiuto di un mattarello. Però, dal momento che dobbiamo raggiungere lo spessore di 2 mm, l’ideale sarebbe utilizzare una sfogliatrice. Spolveriamo il piano di lavoro con della farina e stendiamoci sopra la sfoglia appena tirata. Adesso, ritagliamo dei quadrati più o meno della dimensione del palmo della nostra mano.

Tradizionalmente, si dovrebbe utilizzare una rotella dentata. Se però non ce l’abbiamo a disposizione, possiamo sempre ricorrere al coltello.

Continuiamo con questo procedimento sino ad esaurire l’impasto e mettiamo l’olio a scaldare. Questo deve raggiungere la temperatura di 170° e poi possiamo cominciare a immergere i nostri quadrati di pasta. Vedremo che in pochi secondi cominceranno a dorarsi. Giriamoli sull’altro lato e mettiamoli da parte su della carta assorbente. Spolveriamo le nostre chiacchiere con dello zucchero a velo e serviamole ancora calde.

Per una versione più light, proviamo a mettere le chiacchiere al forno a 180° C sinché non saranno abbastanza dorate. In questo modo, oltre a comprare le chiacchiere, potremo anche fare felici famiglia e amici con un ottimo dolce preparato da noi.

