Cominciare la giornata con il piede giusto è utile per affrontare al meglio tutti gli impegni quotidiani.

La colazione è un momento importante non solo per fare il pieno di energie, ma anche per creare attimi di condivisione con gli altri membri della famiglia.

Sicuramente, è giusto e doveroso concentrarsi su piani alimentari equilibrati. Dunque, soprattutto a colazione, è meglio optare per cibi sani e proteici.

Insomma, diciamo pure che la tradizionale colazione all’italiana, fatta di brioche e cappuccino, sarebbe da limitare drasticamente. Buoni e di gran moda da qualche decennio, i pancake proteici americani hanno spopolato anche nel Belpaese e rappresentano una valida alternativa. Tra le numerosissime ricette e rivisitazioni, ne suggeriamo una che ha fatto impazzire tutti. Si chiama Ciccio pancake ed è il dolce pronto in 5 minuti più amato dai ragazzi.

Nonostante le varianti golose e più leggere, rinunciare al desiderio di addentare un cornetto caldo, fragrante e dal cuore cremoso è davvero difficile. D’altronde, è giusto anche dar retta al palato ogni tanto, soprattutto se scegliamo questi irresistibili cornetti fatti in casa.

Dunque, ecco i cremosissimi cornetti ai 3 ingredienti per una colazione buona come al bar con questi croissant pronti in 10 minuti

Basterà munirsi di soli 3 ingredienti per preparare queste dolci prelibatezze.

Serviranno: pasta sfoglia, Nutella e un uovo sbattuto per spennellare i croissant.

Nel dettaglio, ecco tutti gli ingredienti per 8 persone

1 rotolo tondo di pasta sfoglia;

Nutella o marmellata q.b.

1 uovo sbattuto per spennellare.

Procedimento

Il primo passaggio da fare è quello di preriscaldare il forno ed impostare una temperatura di 210°C. Poi, aprire il rotolo di sfoglia e con l’aiuto di un coltello o una rotella per pizza, dividerlo in 8 spicchi. Spalmare la Nutella, oppure la confettura o la crema desiderata.

A questo punto, formare i cornetti arrotolando la pasta sfoglia partendo dal lato più largo. Una volta creati, piegare leggermente i cornetti verso l’interno in modo da formare la classica mezza luna, tipica di questi dolci.

Pronti gli otto cornetti, prendere una teglia e rivestirla con un foglio di carta da forno. Disporre i cornetti sulla placca. Successivamente, prendere l’uovo sbattuto e spennellare la superfice degli otto piccoli croissant. Infornare a 210°C per circa 10 minuti.

Per un risultato ancora più goloso si possono aggiungere gocce di cioccolato, oppure frutta secca.

Porteremo in tavola dei cremosissimi cornetti ai 3 ingredienti per una colazione buona come al bar con questi croissant pronti in 10 minuti, consigliatissimi.

Approfondimento