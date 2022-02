L’oroscopo prevede un San Valentino propizio per gli incontri romantici. Ma non ci si può affidare solo alle stelle: per conquistare il proprio lui o la propria lei serve anche un po’ di impegno. Per fare bella figura conta soprattutto il regalo perfetto: ecco come trovarlo in base al segno zodiacale.

Perché una pianta è il perfetto regalo romantico

Il mazzo di fiori è un regalo classico per San Valentino. Ma le piante possono esprimere un significato ancora più profondo. Infatti, mentre i fiori recisi muoiono subito, una pianta in vaso potrebbe durare anche per sempre. È necessario però dedicarle le dovute attenzioni.

Insomma, una pianta è proprio la metafora perfetta per una coppia felice, che continua a crescere e fiorire se innaffiata d’amore e cura.

Per di più, le piante hanno il vantaggio di essere gradite sia a lei che a lui. Infatti c’è ancora chi si stranisce davanti a un mazzo di fiori come regalo per un uomo. Le piante sono invece decisamente adatte a tutti. Ma come scegliere la varietà giusta?

San Valentino 2022 fortunato secondo l’oroscopo, ma scordiamoci i fiori e regaliamo le piante legate al segno zodiacale e adatte anche all’uomo

Secondo l’oroscopo, il 14 febbraio sarà una giornata particolarmente propizia: sono tanti i segni zodiacali che troveranno la propria dolce metà. Ma occhio a non rovinare tutto con un regalo sbagliato!

Il miglior dono per San Valentino non è necessariamente il più costoso, ma il più significativo. In altre parole, quello che riesce ad esprimere amore e ammirazione.

Per fare un regalo di questo tipo, bisogna conoscere bene la personalità del destinatario. L’astrologia ci viene dunque in aiuto con un’idea originale: sarà un San Valentino 2022 fortunato secondo l’oroscopo se regaliamo la pianta perfetta in base al segno zodiacale.

Pesci

Per i nati sotto il segno dei Pesci, la pianta perfetta è il senecio rowleyanus, che in alcuni Paesi è noto come “filo di perle”. L’ondeggiare ipnotico dei suoi rami pendenti si adatta all’anima sognatrice dei Pesci.

Toro

Ai Toro bisogna assolutamente regalare il philodendron cordatum. Questa splendida varietà di filodendro ha un aspetto lussureggiante, che ben richiama la natura sensuale del Toro. Per di più le foglie sono a forma di cuore: un’idea romantica per il segno governato da Venere, il pianeta dell’amore.

Ariete e Acquario

Questi due segni hanno in comune la pianta che meglio li descrive. Il regalo sarà particolarmente gradito, non solo grazie agli splendidi fiori, ma anche perché porterà armonia e fortuna.

Gemelli

Per i Gemelli niente di meglio che una tillandsia, o pianta d’aria. Non solo perché il nome richiama l’elemento associato ai Gemelli (l’Aria, appunto). Ma anche per la natura versatile e adattabile di questa specie, che non ha bisogno di essere piantata in un vaso. Proprio come l’uomo o la donna Gemelli: un vero spirito libero.

Cancro

Per un segno fortemente orientato verso gli affetti e la famiglia, la pianta perfetta è la pachira aquatica. Le sue profonde radici e il tronco avvolto su sé stesso rappresentano la solidità e la vicinanza nella relazione. In più, la pachira estende energie positive su tutta la casa.

Leone

Le begonie dalle foglie variegate sono appariscenti e indipendenti: conquistano il centro dell’attenzione, proprio come i Leone.

Vergine

I nati sotto il segno della Vergine sono perfezionisti e metodici. Amano prendersi cura con attenzione dei propri cari: insomma, sono gli unici in grado di occuparsi di un bonsai.

Bilancia

Per il segno più elegante e pacifico, la scelta è ovvia: lo spatifillo, noto anche come giglio della pace, dai raffinati fiori bianchi.

Scorpione

Gli Scorpione hanno una natura riservata: tendono a chiudersi in loro stessi per proteggersi. Allo stesso tempo, sono affascinanti ed enigmatici. Proprio come la mimosa pudica, con fiori ammalianti e foglie che si chiudono al tatto.

Sagittario

La sansevieria è fra le piante domestiche più resistenti e non richiede cure costanti. Ciò la rende perfetta per i Sagittario, amanti dell’esplorazione e dei viaggi.

Capricorno

Pazienza, riflessione e ambizione sono caratteristiche dei Capricorno. L’albero della giada è dunque la pianta più adatta a loro. Infatti, questa succulenta cresce lentamente e possono volerci anni prima che fiorisca. Ma dà grandi soddisfazioni al giardiniere ambizioso.