Ottime notizie per chi ha già nell’armadio un classico intramontabile: tornerà infatti di moda per l’autunno/inverno 2021/2022! Ecco di quale splendido capo si tratta.

Le mode vanno e vengono, ma alcuni vestiti restano. Si tratta infatti di classici adatti a tutti e sempre validi. A volte, tornano addirittura prepotentemente alla ribalta.

È il caso, per esempio, di un amatissimo maglione invernale che in molti hanno già nell’armadio. Oppure di una tendenza degli anni ’90 che ha rifatto capolino sulle passerelle.

Lo stesso discorso vale per un capo molto utile a partire da settembre: la giacca quilted, o trapuntata. Corriamo a rispolverare questo elegantissimo e pratico giubbino perché farà tendenza nell’autunno 2021!

Con l’arrivo dei primi freddi, infatti, non bisogna necessariamente indossare il cappotto. Certo, anche questo sarà un must della stagione, soprattutto in un colore di tendenza in grado di illuminare anche le giornate più grigie. Ma la giacca trapuntata è una valida alternativa, soprattutto perché permette di coniugare eleganza e praticità. Scopriamo come.

La giacca quilted è un must autunnale

Lo scorso inverno, i capispalla che hanno impazzato ovunque sono sicuramente piumini e bomber. Il trend è chiaro anche per la stagione fredda in arrivo: le giacche imbottite resteranno di moda.

In particolare, ha fatto la sua comparsa in molte collezioni un giubbotto imbottito leggermente diverso. È la giacca trapuntata, o quilted, ovvero quella coi motivi a rombi. Alcuni la chiamano anche giacca da equitazione. Per tutti è sinonimo di eleganza: si tratta infatti di un capo che ricorda le atmosfere della campagna inglese. Non caso lo indossa addirittura la Regina Elisabetta.

Allo stesso tempo, la giacca trapuntata è davvero pratica. È infatti un capo leggero, ma perfetto per proteggersi dal vento, dalla pioggia e dai primi freddi. Insomma, il capospalla più adatto per l’autunno.

È probabile che in molti abbiano già un giubbotto quilted nell’armadio, proprio perché questa giacca è un classico intramontabile. Chi invece volesse acquistarne una nuova ha l’imbarazzo della scelta. Si può scegliere un modello lungo o corto, con colori che vanno dal classico blu, nero o beige, al giallo brillante visto alla Copenhagen Fashion Week. C’è anche una via di mezzo fra i colori più tradizionali e quelli più vivaci: un morbido marrone cioccolato (proposto in passerella da Raf Simons), oppure un viola melanzana. Qualunque tonalità si scelga, l’eleganza sarà assicurata.