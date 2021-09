Da sempre, il mese di settembre fa rima con scuola.

Con le vacanze ancora davanti agli occhi, gli studenti non impazziscono di gioia all’idea di ritornare sui banchi e di trascorrere interi pomeriggi a studiare e fare i compiti. Per altri motivi, anche i loro genitori non sprizzano felicità. Chi ha figli, infatti, sa bene che le spese per la scuola sono una voce che pesa parecchio sul bilancio famigliare.

Se per zaini, diari e accessori vari, qualcosa si può risparmiare, ad esempio scegliendo prodotti non di brand famosi (ma non per questo di scarsa qualità), sui libri c’è poco da scendere a compromessi. Libri di testo e dizionari sono infatti strumenti indispensabili per l’attività degli studenti. E purtroppo sono parecchio costosi.

Per fortuna, con internet, oggigiorno si può risparmiare anche sui testi scolastici. Su Amazon, per esempio, si trovano i libri di scuola scontati del 15%. Un risparmio che può arrivare anche al 70% se si opta per la sezione dell’usato.

Tuttavia, c’è ancora chi non ama gli acquisti on-line ed è un po’ diffidente. Nessun problema, esiste infatti un’altra opzione. Pochi sanno che per risparmiare sui libri di scuola basta acquistarli in posti dove tutti andiamo abitualmente.

Supermercati e ipermercati

Molte catene di supermercati e ipermercati danno la possibilità ai loro clienti di risparmiare sull’acquisto dei libri di testo.

Sui siti di Coop, Conad e Carrefour, c’è una pagina specifica proprio dedicata alla prenotazione dei libri di testo per l’anno scolastico ormai imminente.

L’acquisto si effettua on-line e poi i libri si ritirano di persona direttamente presso il punto vendita prescelto, magari approfittando del giorno in cui di solito si va a fare la spesa settimanale.

Finora abbiamo parlato del lato pratico, ovvero della comodità di ritirare i libri per i nostri figli nello stesso posto in cui andiamo a fare la spesa, ma non dobbiamo dimenticare che c’è anche un bel risparmio economico.

Per ogni libro didattico acquistato, infatti, Coop, Conad e Carrefour consegnano buoni spesa pari ad una percentuale dell’importo speso per l’acquisto dei libri. In media, lo sconto percentuale varia dal 20 al 30%.

Non si tratta quindi di un immediato sconto sul prezzo di copertina ma di un forte risparmio da sfruttare quando si va a fare la spesa.

Zaino, diario e accessori

Quando si parla di scuola, purtroppo le spese non si esauriscono con i libri di testo. Accessori e cartoleria varia sono anch’essi strumenti necessari e non troppo economici. A tal proposito possono tornare utili i consigli dell’articolo “Zaino più leggero grazie a questi semplicissimi trucchetti che ci faranno anche risparmiare”.

