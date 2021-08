Le mode, si sa, vanno e vengono. Ecco perché la brutta abitudine di buttar via i vestiti è un doppio spreco: ci rimette l’ambiente, ma anche chi ci tiene allo stile. Infatti, ogni tanto rispolverare i capi finiti in fondo all’armadio diventa di tendenza. È il caso di una moda coloratissima che ha già iniziato a imporsi questa primavera. Ma che sicuramente continuerà a spopolare nelle stagioni fredde in arrivo.

Corriamo a rispolverare questi splendidi vecchi capi perché torneranno di moda nell’autunno/inverno 2021/2022

Chi ha mai detto che il guardaroba invernale debba essere per forza grigio e triste? Dopo un anno difficile per tutti, i trend dell’autunno/inverno 2021/2022 sono all’insegna della voglia di spensieratezza e di creatività. Ecco perché andrà di moda uno splendido colore in grado di illuminare anche le giornate più tetre.

Fra i vestiti più divertenti che torneranno alla ribalta, ci sono quelli realizzati con la tecnica del patchwork. Se tradotto letteralmente, il termine significa “lavorare con le pezze”. Infatti, quest’arte consiste proprio nell’unire scampoli di tessuti diversi per dare vita a nuovi abiti.

In Italia il patchwork ha spopolato negli anni ’90, quando è stata addirittura fondata l’associazione Quilt Italia, che riunisce i fan del patchwork e del quilting. È dunque probabile che in molti abbiano in un angolo dell’armadio dei jeans o un cardigan patchwork: corriamo a rispolverare questi vecchi capi perché torneranno di moda nell’autunno/inverno 2021/2022! Ma per quale motivo questa tendenza si sta imponendo proprio ora?

Perché proprio il patchwork

Nella scorsa primavera/estate il patchwork ha già fatto capolino in passerella. Dolce&Gabbana, per esempio, ha presentato la collezione Patchwork di Sicilia, recuperando alcuni pezzi d’archivio e affidandoli al gusto delle sarte, che li hanno assemblati in nuovi capi originali.

Ma il patchwork spopola anche sui social, soprattutto fra i giovanissimi. Su Tik Tok abbondano infatti i video di giovani creatori che si sono cimentati con ago e filo per ricreare i capi di tendenza del momento. Uno su tutti, il cardigan patchwork indossato dal cantante Harry Styles.

Insomma, una tendenza che non accenna a spegnersi. Anzi, corriamo a rispolverare questi splendidi vecchi capi perché torneranno di moda nell’autunno/inverno 2021/2022. D’altronde non è un caso che il patchwork si sia imposto proprio ora. Da un lato è la tecnica dei tempi difficili, nata per recuperare anche gli scarti, che oggi viene rivalutata con un occhio di riguardo per la sostenibilità.

Dall’altro lato in molti, a causa della pandemia, hanno riscoperto il piacere di creare con le proprie mani. Insomma, chi ha nell’armadio un cardigan patchwork corra a recuperarlo! Chi invece ne è sprovvisto, si armi di ago, filo e tanta creatività. I risultati saranno sorprendenti.

