I primi freddi si avvicinano, e gli amanti dell’autunno iniziano già a sognare le serate accoccolati sul divano con un film e una tazza di tè. Per i più modaioli, invece, inizia la caccia ai capi trendy dell’autunno/inverno 2021/2022. Ecco allora una tendenza da non perdere.

Acquistare montagne di vestiti nuovi ogni stagione non è salutare, né per l’ambiente, né per il portafoglio. La buona notizia è che per rifarsi il guardaroba non bisogna per forza andare in giro per negozi.

Molte delle recenti tendenze sono un magico tuffo nel passato, come questi vestiti anni ’90 che sono ricomparsi alla ribalta. La passione per il vintage ha contagiato anche il make-up, con un trucco che valorizza le labbra e sta bene a tutte.

Lo stesso può dirsi per un pullover che spopolerà: quasi tutti hanno già nell’armadio questo amatissimo capo che tornerà di moda nell’autunno 2021. Si tratta del classico maglione natalizio da montagna, quello che tutti indossano per una cioccolata calda all’après ski.

Saranno particolarmente di tendenza i maglioni con le fantasie tipiche dell’Isola di Fair: cerchi, rombi e altre figure geometriche multicolori inserite all’interno di fasce orizzontali. Questi sono infatti comparsi anche in passerella.

Lo stile après ski in passerella

A causa della pandemia, lo scorso inverno gli amanti dello sci hanno dovuto rinunciare alla settimana bianca. Ma forse proprio la nostalgia delle piste innevate ha portato lo stile après ski in passerella.

Basti pensare che la sfilata autunno/inverno 2021/2022 di Miu Miu si è tenuta addirittura sulla neve: la nuova collezione era incorniciata dalle splendide cime dei monti di Cortina. Le modelle, oltre a caldi maglioni di lana, hanno indossato capi tipici dello stile da montagna: i doposci pelosi, per esempio, o gli ampi pantaloni da snowboard e le giacche trapuntate (un altro must della stagione in arrivo). Insomma, uno stile che fonde la praticità con il romanticismo della montagna.

I maglioni tipici dell’Isola di Fair hanno fatto da protagonisti anche alle sfilata di Paco Rabanne. Inoltre Etro, DSquared ed Emilio Pucci hanno presentato collezioni ispirate allo stile après ski.

È quindi il caso di tirar fuori dall’armadio il vecchio maglione da sci del papà! Chi non dovesse trovarlo, può dare un’occhiata nei negozi dell’usato. Solitamente vi si scovano pullover vintage in abbondanza.

