Lo stile d’arredamento segue le mode proprio come l’abbigliamento. Anni fa era impensabile non rivestire tutta la zona cucina con le piastrelle, addirittura fino al soffitto. Queste pareti alte quasi tre metri piene zeppe di mattonelle erano difficilmente raggiungibili per una pulizia adeguata. E paradossalmente si piastrellava tutto proprio perché si pensava di agevolare l’igienizzazione più veloce.

Oggi anche il mondo dell’arredamento si è innovato fornendo soluzioni per tutti i gusti e tutte le tasche. Quindi se stiamo pensando di ristrutturare la cucina ecco qualche idea originale. Ecco quindi delle soluzioni per proteggere la parete da schizzi di acqua e cibo che si integrano alla perfezione con l’arredamento.

5 strabilianti alternative alle classiche piastrelle come paraschizzi che ci conquisteranno in un attimo

Il primo materiale che lo Staff di ProiezionidiBorsa suggerisce è il vetro. Un vetro trasparente, smerigliato o anche colorato, c’è l’imbarazzo della scelta. I pannelli di vetro temperato sono un’ottima soluzione per avere un paraschizzi facile da pulire, ma che nel frattempo risulti più moderno e al passo con i tempi. Magari possiamo pensare di installare una striscia led sotto i pensili per un effetto straordinario.

Un materiale molto versatile è la resina

Molto resistente all’usura del tempo, è la soluzione ideale per chi ha dei gusti molto moderni e industriali. La resina si posa a striscia continua ed è perfetta per contrastare non solo gli schizzi. È facile da pulire e resiste bene agli agenti chimici e alle muffe. Per questo motivo la resina epossidica viene anche utilizzata per i pavimenti.

Se vogliamo spendere un po’ di più due sono le soluzioni

Se vogliamo una cucina di lusso dobbiamo optare per dei paraschizzi in quarzo o marmo. Questi due bellissimi materiali donano un aspetto “da catalogo” a qualunque cucina. Si possono tranquillamente installare sia dietro il lavandino che dietro il piano cottura, abbinandoli al top della cucina.

Poi abbiamo la classica soluzione a piastrelle a mosaico. Un punto focale di tutta la cucina con i loro meravigliosi disegni personalizzabili. Ma non per forza in ceramica, si possono scegliere anche in gres porcellanato. O utilizzare un gres effetto legno per un look più minimal.

Per finire una soluzione super pratica è lo stucco lavabile. Facile da applicare perché va direttamente sulla muratura senza creare alcuno spessore. Si può personalizzare come si preferisce, in colori e trame totalmente a proprio gusto.

Ecco dunque 5 strabilianti alternative alle classiche piastrelle come paraschizzi che ci conquisteranno in un attimo. Siamo sempre stati abituati a vedere le piastrelle dietro il lavandino e il piano cottura. Un retaggio che ci portiamo dietro dalle abitudini del passato. Ma oggi sappiamo che esistono delle varianti bellissime e soprattutto che non serve piastrellare fino al soffitto.

