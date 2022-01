La nostra salute è un bene prezioso che ogni giorno va curato e preservato. Ecco perché, per vivere il più a lungo possibile, è necessario fare attenzione ad alcuni importanti fattori.

Ad esempio, l’attività fisica ci permetterebbe di rimanere in forma, perdere i chili di troppo e vivere meglio.

A tal proposito, ecco quanto camminare ogni giorno per ridurre ansia, migliorare la salute delle ossa e far diminuire il colesterolo. Mentre l’alimentazione aiuterebbe a rinforzare il nostro organismo, rendendolo meno vulnerabile alle malattie. Quindi, consumare alimenti sani e salutari sarebbe fondamentale per il nostro organismo.

Un alimento purtroppo ancora poco conosciuto

Abbiamo imparato che frutta, verdura, cereali, legumi e pesce sono alimentai presenti nella dieta Mediterranea e, se consumati regolarmente, potrebbero farci vivere meglio e in salute.

Ad esempio, possiamo fare il pieno di vitamine e minerali acquistando questo pesce povero di grassi.

Ma non dimentichiamo che ci sono alimenti poco conosciuti e che non fanno parte della nostra tradizione culinaria, ma che svolgono un ruolo importantissimo per il nostro benessere.

Parliamo dei germogli di bambù, tipici della cucina asiatica e molto utilizzati nella tradizione gastronomica orientale. Facciamo attenzione perché solo alcune varietà di bambù sono commestibili.

Questo alimento possiede un colore biancastro e un sapore che ricorda quello degli asparagi e carciofi. Sono l’ingrediente perfetto per insaporire le zuppe. Prima di mangiarli, i germogli devono necessariamente subire una lunga e adeguata cottura.

Troviamo i germogli di bambù nei negozi che vendono alimenti asiatici. Raramente possiamo comprarli freschi, spesso li troviamo già inscatolati.

Controllerebbero l’assorbimento del colesterolo e degli zuccheri questi germogli poco conosciuti utili anche per andare di corpo

I germogli di bambù sono un alimento indicato per chi segue una dieta, perché poveri di grassi e di calorie (circa 27 ogni 100 grammi). Sono ricchi di antiossidanti e di proprietà benefiche. La presenza delle fibre aiuterebbe a risolvere il problema della stitichezza e a mantenere in salute il tratto gastrointestinale. Inoltre, aumenterebbero il senso di sazietà. Sempre le fibre, sarebbero anche fondamentali per regolare i livelli di colesterolo e zuccheri nel sangue.

Inoltre, la presenza del potassio proteggerebbe il buon funzionamento del cuore e la salute delle arterie. Ecco che, controllerebbero l’assorbimento del colesterolo e degli zuccheri questi germogli poco conosciuti utili anche per andare di corpo.

In conclusione, non dimentichiamo la funzione benefica delle vitamine, come ad esempio la vitamina B, utile per favorire il buon funzionamento del metabolismo.