Quante volte ci sarà capitato all’inizio dei mesi più freddi di prendere la classica frescata con tosse, raffreddore e malanni vari?

Sicuramente, prima di passare a sciroppi e medicine, cerchiamo di calmarla con qualche rimedio della nonna. L’ideale è mettersi sul divano con un bel plaid, una piccola vaschetta per i fumenti ed aspettare che i nostri acciacchi passino esattamente come sono arrivati. Possiamo però far fronte a questi fastidi invernali anche con altri aiutini. Ad esempio bevendo una bella tazza di qualcosa di caldo che può aiutarci a lenire dolori e altre problematiche.

Oltre al classico latte caldo con miele e tisane, un’altra soluzione è una pianta antichissima con innumerevoli proprietà. Stiamo parlando del sambuco. Contro raffreddore e malanni della stagione invernale possiamo usare un caldo infuso preparato con i fiori di questa particolare pianta.

Uniamo le erbe e amalgamiamole insieme, dopo aver filtrato dolcifichiamo con del miele

Il sambuco appartiene alla famiglia delle Caprifoliacee. Possiede dei fiori e delle bacche incredibili, che vengono utilizzati fin dal tempo in cui gli Europei esplorarono il Nuovo Mondo. I suoi effetti emollienti e antinfiammatori sono, infatti, conosciuti fin dalla notte dei tempi.

Le sue bacche sono ricche di vitamina A e vitamina C, ma anche di sali minerali come potassio (280 mg ogni 100 gr), fosforo, e calcio. Queste proprietà svolgono l’azione di antiossidanti e aiutano a ridurre le infiammazioni. Ecco perché i fiori di sambuco, e soltanto questi e i frutti, possono essere usati come base per tisane e sciroppi per la tosse. Il resto della pianta contiene invece la sambunigrina, una molecola che possiede effetti tossici.

Vediamo quindi come preparare un infuso con fiori di sambuco per lenire il raffreddore o altri acciacchi. Ci serviranno:

35 gr di fiori di sambuco;

20 gr di sommità fiorite dell’issopo;

15 gr di fiori di lavanda;

30 gr di timo.

Possiamo trovare le erbe aromatiche sopracitate in qualunque erboristeria. Pestiamo e misceliamo bene le erbe insieme. Prendiamo circa 5/10 gr di erbe e le mettiamo in una tazza. Aggiungiamo 250 ml di acqua bollente. Copriamo e lasciamo in infusione per circa 20 minuti, in modo che l’acqua acquisisca i sapori delle piante e queste sprigionino le loro proprietà.

Successivamente prendiamo un colino e filtriamo. Possiamo dolcificare con del miele, o dello zucchero a piacimento. Questa soluzione è l’ideale da bere a metà giornata oppure la sera prima di andare a letto. Si può assumere anche due/tre volte al giorno.

Chiaramente quello presentato è un semplice consiglio per lenire i fastidi che raffreddore o influenza possono provocare. Non sostituisce in alcun modo il parere del medico. Si consiglia comunque di rivolgersi sempre al proprio medico di fiducia per le controindicazioni o altre necessità.