Era il giorno 1 marzo di quest’anno, quando il nostro Ufficio Studi ha inserito nella propria Lista delle raccomandazioni il titolo SITI – B&T con il giudizio Strong Buy Long term e una valutazione di 4 euro per azione. Cosa è successo frattanto?

Facciamo prima una premessa.

INVESTI IN SICUREZZA CON UN BROKER PLURI-PREMIATO!

Più di 40 anni di esperienza e 4 regolamentazioni attive! INIZIA ORA *Messaggio promozionale su commissione.

Il trading di CFD potrebbe comportare perdite economiche significative.

La società SITI – B&T che capitalizza in Borsa 38 milioni di euro, progetta e produce impianti per l’industria manifatturiera di piastrelle in tutto il Mondo.

Il titolo ha chiuso la giornata di contrattazione del 5 novembre al prezzo di 3,04 in rialzo dello 0,66% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 1,89 e il massimo a 3,50.

Dall’1 marzo ad oggi, il prezzo è salito del 50% circa. Cosa attendere da ora in poi per il titolo SITI – B&T dopo il nostro giudizio Strong Buy e il successivo rialzo del 50%?

Analisi sommaria dei bilanci

Le raccomandazioni degli altri analisti (un solo giudizio) stimano un fair value in area 3,20 in rialzo dal precedente 2,80. I nostri calcoli ponderati sui bilanci degli ultimi 4 anni invece, portano ad un fair value di circa 4,50 euro per azione, in rialzo dal precedente giudizio di 4 euro.

Cosa attendere da ora in poi per il titolo SITI – B&T dopo il nostro giudizio Strong Buy e il successivo rialzo del 50%?

Strategia di investimento

Per tutti coloro che hanno comprato il titolo come da nostre precedenti indicazioni, alzare lo stop loss/profit a 2,58.

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 2,78, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 3,50/3,65 e nei successivi 6/9 mesi verso area 4,62. Nel breve, pericolosa una chiusura giornaliera inferiore a 2,90.

Quali potrebbero essere i pericoli?

Data la bassa capitalizzazione e i ridotti volumi di scambio (10.,500 pezzi giornalieri) si potrebbe assistere a forti picchi di volatilità con pochi pezzi scambiati. Il consiglio è di continuare a scommettere sul valore di lungo termine.