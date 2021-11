Quando l’età avanza è normale accusare qualche dolore articolare e una ridotta mobilità che impedisce movimenti fluidi del corpo. Sebbene si tratti di un fisiologico processo d’invecchiamento, uno stile di vita sano e attivo potrebbe migliorare mobilità articolare e salute in generale. Lo dimostrano alcuni studi scientifici che spiegano come rimanere giovani a 60 anni con un esercizio semplicissimo ma molto efficace. Ora che l’invero è ormai dietro l’angolo, è sicuramente piacevole donare sollievo al corpo con un pasto o una bevanda fumante. In natura, ad esempio, esistono alcune erbe che hanno delle particolari proprietà che possono dare giovamento al sistema scheletrico. Contro ossa che scricchiolano e articolazioni rigide ecco una calda tisana rigenerante ottima in autunno.

Quando i dolori articolari diventano invalidanti quali tutele INPS si possono ricevere?

I dolori alle ossa possono derivare da differenti cause. A volte si tratta di semplici acciacchi d’età e in altri casi invece di una vera e propria condizione patologica. Quando la condizione clinica è invalidante, il cittadino può possibile richiedere dei sussidi economici e sanitari se presenta i requisiti necessari. Come abbiamo precedentemente illustrato ai Lettori, l’INPS versa 287 euro mensili a chi ha problemi di artrite. È utile sapere che anche laddove non si abbia una invalidità minima del 74% per accedere all’assegno civile, l’INPS garantisce altre tutele anche con percentuali inferiori. In precedenza abbiamo ad esempio illustrato a cosa si ha diritto con il 33% di invalidità.

In natura è possibile trovare alcune piante che, per le loro caratteristiche, hanno degli effetti benefici sull’organismo. Un esempio riguarda l’equiseto, ossia l’Equisetum Arvense. Questa pianta, meglio nota come “coda di cavallo” o “coda cavallina” per la sua tipica forma dei fusti, è ricca di numerose sostanze tra cui i minerali. L’equiseto viene spesso utilizzato in erboristeria in quanto vanta diverse proprietà caratteristiche che possono favorire il buon funzionamento di organi e apparati.

Nota per il suo effetto diuretico, questa pianta ha anche delle proprietà rimineralizzanti utili a rinforzare apparato osteo-articolatorio, unghie e capelli. Uno dei modi per consumare l’equiseto è attraverso una tisana molto facile da preparare. Per una tazza d’acqua tutto quello che occorre è un cucchiaio di equiseto essiccato, facilmente reperibile in commercio. Versare in un pentolino acqua fredda ed equiseto e portare ad ebollizione. Spegnere il fuoco e lasciare in infusione per una decina di minuti. Filtrare la bevanda e gustare la tisana calda. Prima di assumere l’equiseto è sempre bene consultare il proprio medico o specialista della nutrizione per scongiurare possibili effetti indesiderati.

