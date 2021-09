Uno degli aspetti più positivi di questi ultimi autunni soleggiati è la permanenza dell’abbronzatura sulla nostra pelle. Parliamo soprattutto di chi sta facendo ancora sport all’aperto, o ha la fortuna di lavorare all’esterno. Il contatto con il sole di questi ultimi giorni quasi estivi ci permette infatti di mantenere un’abbronzatura bella e assolutamente naturale. Senza contare gli ulteriori benefici per il nostro organismo continuando a immagazzinare vitamina D. Ma, anche nella migliore delle ipotesi, tra breve terminerà il caldo. Potremmo però prolungare l’abbronzatura dell’estate con l’olio di questo prezioso e insostituibile ortaggio. Vediamolo in questo articolo della nostra Redazione.

1 prodotto conosciuto e 1 meno per salvare l’abbronzatura

Un’abbronzatura naturale in questo periodo non solo è piacevole da vedere, ma non è nemmeno pericolosa per la nostra pelle. I raggi solari sono infatti meno aggressivi di quelli estivi ma riescono comunque a donare alla nostra pelle un bel colorito. E, se vogliamo salvare naturalmente la nostra abbronzatura fuori stagione, esiste il famoso olio di jojoba. Un prodotto alleato del colorito della nostra pelle, famoso per essere un valido nutriente, ma anche un ottimo idratante. Una curiosità: è estratto da una pianta selvatica che popola i deserti americani del Texas e del Messico. I classici scenari conosciuti e apprezzati dai fan di Tex Willer e dei suoi indiani Navajos.

L’olio di jojoba è uno dei rimedi tra i più conosciuti, ma pochi sanno che c’è anche un infuso particolarmente benefico che colora la nostra pelle in maniera naturale. Parliamo del tè nero, le cui foglie essiccate possiamo acquistare in erboristeria. Se vogliamo mantenere l’abbronzatura in maniera naturale, aggiungiamolo all’acqua del nostro bagno e potremo vederne gli apprezzabili risultati. Un’immersione piacevole per il tono della nostra pelle.

Sicuramente però così come nell’alimentazione, anche nella cosmetica dermatologica, la carota è un aiuto nel mantenimento dell’abbronzatura naturale. Perfetto per la nostra missione è l’acquisto dell’olio di carota. Con i suoi nutrienti benefici, vitamine e antiossidanti, non solo elasticizzerà la nostra pelle, ma la renderà super idratata, permettendole di mantenere un bel colorito. E, a proposito di idratazione, ecco 5 bombe di salute, 5 tisane drenanti che purificano l’intestino e combattono la ritenzione idrica.

L’olio essenziale di carota è acquistabile nelle erboristerie, nelle farmacie più rifornite, ma anche comodamente su internet.

