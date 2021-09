Quando parliamo di hamburger il nostro pensiero va immediatamente ai classici panini succulenti e invitanti dei fast food. Col piccolo ma grande problema che questo tipo di alimentazione non è propriamente ideale per la salute del nostro organismo. Abusare infatti del cosiddetto “cibo spazzatura” non mette solo alle corde la nostra linea, ma anche il fegato, il cuore e la circolazione sanguigna. Senza contare che hamburger e patatine fritte costringono il nostro metabolismo a veri e propri straordinari. Senza grassi e colesterolo ecco gli hamburger perfetti addirittura per abbassare colesterolo e glicemia, scegliendo delle alternative suggerite dai nostri Esperti.

Perché gli hamburger di soia fanno così bene

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

La scienza alimentare riconosce ufficialmente negli hamburger di soia, possibilmente biologica, dei preziosi alleati per la salute cardiovascolare. Ricordiamo infatti che questo legume pieno di fibre solubili e di flavonoidi è ufficialmente uno dei migliori alleati per mantenere bassi i livelli di colesterolo e trigliceridi. Assolutamente significativi sono in merito dei recenti studi internazionali che hanno paragonato la salute del cuore degli asiatici e degli americani.

Da una parte il consumo della soia e dei suoi hamburger, dall’altro la classica alimentazione a base di tradizionale hamburger di manzo. Ebbene, il risultato è davvero eclatante: negli asiatici è stato riscontrato il 30% in meno di possibilità di malattie legate al colesterolo. A conferma di ciò, sappiamo invece benissimo che gli americani sono uno dei popoli che soffre maggiormente di problemi legati al colesterolo alto. E, a proposito, tra tutti i legumi questi sono quelli ideali per favorire la regolarità dell’intestino e del metabolismo.

Senza grassi e colesterolo ecco gli hamburger perfetti addirittura per abbassare colesterolo e glicemia

Qualcuno storce il naso quando si parla di hamburger di soia, definendoli dei “finti hamburger”. Questo concetto potrebbe valere se ci limitiamo a pensare al classico hamburger con le patatine. Ma a supporto degli hamburger di soia corrono tutti i nutrizionisti, ricordando quanto siano ricchi anche di vitamine e minerali. E sono adatti ai celiaci. Dobbiamo però, come sempre, appoggiarci agli esperti di nutrizione, perché ci sono anche delle categorie di persone che potrebbero soffrire dell’abuso della soia. In alcuni casi, infatti questo alimento potrebbe ridurre l’assorbimento delle vitamine e dei minerali nell’organismo. Ci riferiamo a pazienti che assumano determinati farmaci e relativi principi attivi. Per questo motivo, un conto è assumere un hamburger di soia ogni tanto, un altro è mangiarlo continuamente.

Quanta soia assumere

La domanda potrebbe quindi a questo punto sorgere spontanea: quanta soia possiamo assumere alla settimana? Posto che i legumi sono assolutamente nutrienti e salutari, gli esperti consigliano di non superare le due porzioni di soia a settimana. Lo stesso dicasi per un alimento molto in voga, come il tofu.

Approfondimento

Ecco perché bisogna sempre risciacquare i legumi in lattina