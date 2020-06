Esiste un’alga a forma di spirale, da cui il suo nome, che, se assunta, apporta molti benefici al nostro corpo. Cos’è l’alga spirulina e perché dobbiamo assumerla, potrebbe essere quindi la giusta domanda. Ancora poco conosciuta, ma chi l’ha provata, giura sui suoi effetti molteplici a favore della salute a 360 gradi! Contiene infatti dei principi attivi che ne fanno sia un ottimo sistema di prevenzione, che una valida cura per alcuni disturbi e fastidi. La sua storia è antichissima, tanto che sembra la utilizzassero addirittura gli antichi romani. Di sicuro dopo la scoperta dell’America, venne esportata in Europa dagli spagnoli.

Quanti benefici per quest’alga

Cos’è alga spirulina e perché dobbiamo assumerla viene riassunto in questi sorprendenti benefici:

Dona energia

Combatte l’anemia

Rafforza il sistema immunitario

Aiuta vegani e vegetariani nella sostituzione delle proteine animali

Depura fegato e reni

Abbassa il colesterolo

Contrasta i radicali liberi

Allevia i dolori mestruali femminili

Riduce il senso di fame

Tra le sue caratteristiche, vale la pena ricordare che contiene il triplo di proteine rispetto al manzo, il 50% in più di betacarotene delle carote e letteralmente una miniera di vitamine, antiossidanti e minerali.

La sua comodità

Sta talmente facendosi conoscere l’alga spirulina, che è possibile assumerla come integratore in classiche pastiglie, ma anche in polvere come aroma da unire ai cibi. E, ultimamente, è disponibile anche come tipo di piadina, di pasta e di snack biscottati.

Molto amata dagli sportivi

È un prodotto molto amato da chi fa sport, proprio perché sa donare energia, dare senso di sazietà, ma anche contribuire a mantenere il peso forma agognato, una volta ottenuto. Cosa, che è spesso più difficile da fare, rispetto allo step del raggiungimento iniziale! Cos’è l’alga spirulina e perché dobbiamo assumerla, anche se vogliamo pensare alla linea. Per i fan invece delle coltivazioni biologiche, viene anche allevata nel suo habitat naturale, alla luce del sole, esternamente, per mantenere intatte le sue qualità innate.

