Calde serate d’estate, in cui cerchiamo in qualsiasi modo di ripararci dall’afa, cercando il fresco. Capita però di invitare degli amici a cena, pur non essendoci i classici Mondiali di calcio, per stare in compagnia. Pasta e riso freddi, prosciutto e melone, con la caprese dominano decisamente il menù. Ma, quando è l’ora di passare al dolce, potremmo giocarcela con anguria e melone, macedonia e gelato, o eventualmente una fresca panna cotta. Anche in una originale versione salata. Ma, in questo articolo, gli Esperti della nostra Redazione, sono andati alla ricerca di un dolce internazionale davvero alternativo. La torta più cucinata al Mondo unita all’aperitivo più in del momento.

La cheesecake e lo Spritz assieme

Pensiamo di unire lo Spritz e la cheesecake e il risultato è davvero eccezionale. Prendiamo uno stampo per torta da 17/18 cm più questi ingredienti:

100 grammi di biscotti;

300 grammi di formaggio spalmabile;

60 grammi di burro;

50 grammi di yogurt greco;

100 grammi di zucchero a velo;

200 ml di Spritz;

1 arancia;

5 grammi di colla di pesce.

Come unire in una torta estiva il dolce più amato del Mondo e l’aperitivo più in voga

Vediamo esattamente tutte le fasi di questa torta, forse più impegnativa delle altre, ma davvero unica e speciale:

schiacciamo e frulliamo i biscotti, unendoli al burro che avremo sciolto e utilizzando il composto come classica base per la tortiera. Inseriamo nel frigo perché si solidifichi;

nel frattempo, dedichiamoci alla crema, frullando assieme lo yogurt, il formaggio, e lo zucchero a velo;

sciogliamo la gelatina nell’acqua, aggiungendo il succo di mezza arancia, unendo quindi alla nostra crema, con 50 ml di Spritz;

versiamo il tutto nella tortiera, coprendo con la pellicola e lasciando in frigorifero per circa due ore;

intanto, rendiamo molle la colla di pesce con un po’ d’acqua e spremiamo l’altra mezza arancia. Filtriamo il succo e mettiamolo in un pentolino sul gas, assieme a circa 3 cucchiai di zucchero a velo e quello che ci rimane dello Spritz. Sciogliamo fino a far addensare la nostra soluzione;

spegniamo il gas e lasciamo intiepidire, aggiungendo la gelatina, che verseremo poi sulla nostra torta;

copriamo il tutto con la pellicola e lasciamo in frigorifero per circa 5 ore.

Come unire in una torta estiva il dolce più amato e ottenere un risultato davvero da applausi.

