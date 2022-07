Bonus 1.860 euro al mese ai giovani che lasciano casa dei genitori ma solo in questo posto

I giovani fanno sempre molta fatica a lasciare la casa genitoriale perché è sempre più difficoltoso trovare, fin da subito, un lavoro stabile. La parte più dura, infatti, non è solo mettere su una casa propria. E trovare il proprio equilibrio economico senza dover contare sui genitori. E proprio per questo motivo, sempre più spesso, i ragazzi restano nella casa natia fino a tarda età. Alcune volte anche dopo essersi sposati i figli continuano a vivere con i genitori. Questo, ovviamente, dà loro un senso di sicurezza e una rete di protezione. Ma esiste un Bonus di 1.860 euro al mese ai giovani che prendono il volo e cercano la propria indipendenza.

Un aiuto ai giovani che cercano indipendenza

Il Bonus da 1.860 euro al mese per i giovani permette di accantonare 20.400 euro in un anno. Si tratta di un beneficio riconosciuto solo per 12 mesi ai ragazzi che prendono il volo e decidono di lasciare la casa dei genitori. Un aiuto iniziale che consente ai giovani di cercare la propria indipendenza economica.

Spetta a tutti i ragazzi per 12 mesi, una volta compiuti i 18 anni, che lasciano casa dei genitori. Ma non in Italia. Si tratta di un’iniziativa del Galles attiva dal 1° luglio 2022 che ha coinvolto circa 500 giovani.

Il beneficio è erogato senza alcun vincolo reddituale o di spesa, non è legato all’affitto di una casa e gli unici requisiti richiesti sono:

aver compiuto i 18 anni di età;

lasciare la casa dei genitori per ricercare una propria autonomia economica e sociale.

Ovviamente l’intento del Governo gallese è quello di vedere impiegati i soldi erogati per ricercare un lavoro che renda, poi, i giovani davvero autonomi. Ma come verranno spesi è una decisione autonoma dei ragazzi che non hanno vincoli di sorta.

Si tratta di una sperimentazione molto interessante che anche i governanti dell'Italia dovrebbero prendere in considerazione.

Si tratta di una sperimentazione molto interessante che anche i governanti dell’Italia dovrebbero prendere in considerazione. Una sorta di reddito di base da affiancare, magari, al reddito di cittadinanza e destinato solo ai giovani. Visto il lavoro precario e quasi introvabile, infatti, i giovani italiani tendono a lasciare la famiglia di origine sempre più tardi. E che i genitori italiani si inventano di tutto per aiutarli nella difficile partenza. Anche il modo di lasciare loro una casa senza spendere soldi e senza utilizzare il notaio.

Con un incentivo dello Stato, invece, si riuscirebbe a spingere i ragazzi a crearsi una propria autonomia al di fuori dalla casa dei genitori. Per una loro soddisfazione personale. Perché, al di là di quello che si possa pensare, i ragazzi hanno voglia di indipendenza ma fanno fatica a trovarla. Ed è frustrante sia per loro che per i genitori che non sanno come aiutarli.

Ovviamente l’esperimento del Galles, al momento, è in una fase di partenza ma basterà attendere poco per capire che risultati riuscirà a dare. E, allora, si potranno tirare le somme per capire se possa essere attuato anche nel nostro Paese, coperture e risorse permettendo.

