Organizzare le vacanze non è mai semplice, quando bisogna coniugare diverse esigenze e gusti. Inoltre l’aumento dei prezzi e le conseguenti difficoltà economiche abbattutesi su tante famiglie rendono ancora più difficoltoso programmare una vacanza.

Per fortuna la nostra bella Italia è ricca di tantissime località dove poter trascorrere dei giorni di relax senza spendere troppo.

Chi non desidera una vacanza lunga, ma predilige semplicemente trascorrere qualche weekend fuori, potrà approfittarne per visitare le città più belle d’Italia e del Mondo. Nonché recarsi in città con spiagge vicine e coniugare cultura e relax.

Ad esempio si trova ad un’ora da Firenze questa spiaggia bianca che sembra le Maldive e invece è in Toscana. In particolare, Rosignano Solvay famosa per le sue spiagge bianche come borotalco.

Inoltre, chi non vuole andare troppo lontano potrà raggiungere questa bellissima città ricca di storia, con spiagge confortevoli per famiglie con bambini e ragazzi. A metà strada tra Roma e Napoli c’è la città di Cicerone, dove vivere una vacanza all’insegna del relax, del cibo buono e delle spiagge confortevoli.

A 2 passi da Roma e Napoli c’è una città ricca di storia con spiagge e panorami mozzafiato

Si tratta di Formia uno dei principali Comuni in Provincia di Latina, nel Golfo di Gaeta, dalle origini antichissime. Si trova a 2 passi da Roma e Napoli ed è ricchissima di cose da vedere. Infatti, a partire dal suo centro storico si possono visitare il borgo di Castellone, gli edifici religiosi e la tomba di Cicerone.

Quest’ultima si trova proprio all’ingresso della città, si tratta di un monumento funerario dell’età augustea.

La città di Formia è stata una località turistica molto apprezzata fin dall’epoca romana. A testimonianza di ciò, ci sono numerosi resti di ville, tra cui le più celebri di Mamurra e Mecenate. Inoltre, quest’anno la città torna a sventolare la Bandiera Verde, un importante riconoscimento ad opera di un comitato scientifico di pediatri italiani e stranieri. In particolare, con tale riconoscimento, si premiano le migliori spiagge italiane per le vacanze al mare con bambini e ragazzi da 0 a 18 anni.

Grazie ai confort delle spiagge, alla qualità della sabbia, dell’organizzazione e delle attrezzature degli arenili, Formia può essere la meta perfetta per tantissime famiglie. Soprattutto per chi non vuole allontanarsi, ma stare bene e mangiare ottime prelibatezze culinarie.

