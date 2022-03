Quando si parla di dolci, la prima torta che viene in mente è proprio quella alle mele. Facile, veloce e davvero buona che mette tutti di buon umore tutti. Le mele sono un frutto molto utilizzato in cucina e molto sfruttato in pasticceria.

Tra le tante ricette che un po’ tutti hanno sperimento questa particolare torta di mele americana è davvero speciale da far toccare il cielo con un dito.

Si tratta di uno dei pilastri della pasticceria americana. Un dolce molto famoso insieme alla classic lemon cheesecake, che almeno una volta nella vita, bisogna assolutamente provare.

Ingredienti per la base

300 gr di farina;

150 gr di burro freddo;

25 gr di zucchero;

80 gr d’acqua ghiacciata;

sale.

Ingredienti per il ripieno

1 kg di mele;

succo e buccia di mezzo limone;

70 gr di zucchero;

una noce di burro;

2 cucchiai d’acqua;

noce moscata;

cannella;

un po’ di latte.

Come toccare il cielo con un dito con questa spettacolare torta di mele molto diversa dalla classica ricetta e con pochi ingredienti

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo un recipiente e montando con l’aiuto delle fruste elettriche, con il gancio per impasto, il burro freddo con la farina e un pizzico di sale. Dopo pochi minuti aggiungere lo zucchero ed infine l’acqua ghiacciata. Mescolare per qualche minuto e pian piano si inizierà ad intravedere l’impasto che poi potrà essere raffinato su un piano da lavoro a mano.

Lavorare il panetto per il tempo che occorre per ottenere una consistenza ben omogenea e liscia. Poi coprirlo con la pellicola per alimenti e riporre in frigo per circa 30 minuti.

Durante l’attesa, approfittarne per la preparazione del ripieno. Quindi prendere le mele, lavarle, sbucciarle, tagliarle a cubetti non molto spessi ed inserirle in un recipiente con acqua e limone per insaporirle e per non farle annerire.

Poi a parte prendere lo zucchero, la cannella e la noce moscata, miscelarli ed inserirli in una padella antiaderente sul fuoco. Aggiungere l’acqua e girare fino a quando lo zucchero inizierà a brunirsi e a formare il caramello. Quando inizierà a bollire, prendere una noce di burro e amalgamare per bene.

Poi proseguire col aggiungere le mele, un po’ di buccia di limone grattugiata e lasciare che si insaporisca tutto sul fuoco girando frequentemente. Le mele saranno pronte quando risulteranno ben cotte con la crosticina croccante.

Prendere l’impasto oramai pronto e toglierlo dal frigo

Imburrare ed infarinare una tortiera e stendere all’interno metà dell’impasto per una sfoglia con un’altezza di circa 5 millimetri. Versare il ripieno ormai intiepidito e ricoprire tutto con uno strato dell’impasto rimasto sempre dello stesso spessore.

Far aderire per bene l’impasto di copertura e tagliare a piacere con la lama di un coltello ben affilata l’impasto superiore con dei piccoli tagli. Questo occorrerà non solo a dare un tocco estetico ma anche per far uscire il vapore all’interno senza causare danni.

Infine prima di infornare per circa 15 minuti a 200°C., spennellare con un po’ di latte per creare una crosticina molto piacevole. Poi ripetere ancora questo passaggio abbassando la temperatura a 180°C. e far cuocere per 15 minuti. E ripetere ancora per l’ultima volta abbassando a 170°C. per un ultima cottura sempre di 15 minuti.

