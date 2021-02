La classic lemon cheesecake, viene definita come un classico della cucina americana, un dessert facile da preparare in semplici mosse come spiegato nella ricetta.

Una torta perfetta per una cena a base di pesce o per un occasione speciale, basterà seguire le spiegazioni e il risultato sarà eccezionale.

Un dessert perfetto per la ricorrenza del San Valentino, magari prendendo uno stampo a forma di cuore oppure preparando un dolce dallo straordinario effetto come la sacher bianca nella ricetta riportata qui.

Ingredienti per una torta di 20/25 cm

80 g farina

45 g burro a pezzetti

20 g zucchero

Ingredienti per la crema

230 g formaggio cremoso

400 g ricotta

3 uova

150 g zucchero

1limone

1 bacca di vaniglia o bustina di vanillina

2 cucchiaini di amido di mais

un po’ d’acqua

Preparare una classic lemon cheesecake come dessert in poche mosse

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo una ciotola e inserendo la farina, zucchero e il burro tagliato a pezzetti. Amalgamare gli ingredienti con l’aiuto di un cucchiaio o una paletta in silicone per dolci.

Stendere l’impasto ottenuto in una tortiera apribile, dai bordi alti e imburrata precedentemente con l’aiuto del dorso di un cucchiaio per rendere la superficie ben compatta.

Infornare la base della cheesecake per circa 25 minuti a 150° C e sarà ben cotta quando il fondo sarà di un bel colore dorato e quindi sfornare e lasciar raffreddare.

Passare alla preparazione della crema inserendo in una ciotola il formaggio, le uova, lo zucchero, il succo e la buccia grattugiata di un limone ed infine la vaniglia o la bustina di vaniglina.

Mescolare bene tutti gli ingredienti con l’aiuto delle fruste elettriche o di una planetaria per ottenere un risultato cremoso e ben amalgamato. Nel frattempo, in una ciotolina con un po’ d’acqua aggiungere l’amido di mais e versare nel ripieno per completarlo.

Infine versare il ripieno sulla base della cheesecake oramai raffreddata e livellare con una paletta per dolci la superficie. Infornare per circa 80 minuti a 150° C. fino a una cottura ottimale dove i bordi dovranno risultare ben colorati.

A cottura ultimata far raffreddare e inserire la cheesecake in frigorifero per 30 minuti circa, fino a quando risulterà fredda e decorarla a piacere.