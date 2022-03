Un caffè super cremoso con questi 3 segreti per pulire la macchina da sporcizia e calcare senza usare prodotti chimici

Il caffè è un appuntamento che la maggior parte di noi hanno dal mattino fino al pomeriggio. Si sorseggia velocemente prima di andare a lavoro, in pausa durante la mattinata per avere una carica in più e nel pomeriggio magari in compagnia di amici e con dei golosissimi biscotti.

Ma non sempre viene giù con quella crema che un po’ tutti amano. Nella maggior parte dei casi l’errore non è nella miscela del caffè ma nella manutenzione della macchina. Infatti giorno dopo giorno, caffè dopo caffè, quasi nessuno pensa che sia arrivato il momento di dover fare una pulizia all’apparecchio.

Così si finisce non solo per bere un caffè che può avere gli stessi effetti di una purga ma anche di rovinare la macchina per la mancata manutenzione.

Non una ciofeca, ma finalmente la nostra bevanda preferita fatta come al bar

Per avere un caffè super cremoso ci sono 3 segreti da dover tener bene a mente. Il primo fra tutti è quello di scegliere la miscela che più incontra i nostri gusti. Il secondo è quello di utilizzare sempre dell’acqua ottima da bere come quella in bottiglia. E il terzo è di fare una costante manutenzione della macchina.

Scartando il primo punto, quello della miscela, che è una questione personale, quella dell’acqua invece no. L’acqua che viene utilizzata per fare il caffè può non solo danneggiare la macchina, ma anche diversificare il sapore del caffè. Il gusto dell’acqua in minima parte lo può percepisce anche chi non è un professionista. Sarà capitato un po’ a tutti di pensare che un tipo di acqua sia più leggera dell’altra e così via.

Così anche quando si cerca di fare un espresso come al bar, bisognerebbe testare la miglior acqua che si può avere a disposizione che va incontro ai nostri gusti. Ma l’acqua non condiziona solo il gusto ma anche il buon funzionamento della macchina. Infatti quando questa si riscalda lascia un po’ di calcare che si deposita giorno dopo giorno compromettendo l’utilizzo e la buona riuscita del caffè.

Un caffè super cremoso con questi 3 segreti per pulire la macchina da sporcizia e calcare senza usare prodotti chimici

Quando vediamo che la nostra macchina del caffè non esegue il suo lavoro come dovrebbe, è il caso di approfondire la pulizia non solo all’esterno ma anche all’interno. In commercio esistono molti prodotti chimici che permettono di decalcificare la macchina del caffè.

Ma se invece si vuol sperimentare qualche rimedio naturale ed efficace, bisogna munirsi di pochi ingredienti e a costo zero. Aceto, bicarbonato e limone. Questi si possono utilizzare ad esempio 300 gr d’acqua e 150 di aceto, oppure un cucchiaio di bicarbonato con il succo di mezzo limone in 500 ml d’acqua.

Una di queste soluzioni potrà essere inserite nel serbatoio e azionando la macchina del caffè si potrà far sciogliere il calcare depositato e così espellerlo facilmente. Successivamente si potrà risciacquare utilizzando lo stesso procedimento ma solo con acqua.

