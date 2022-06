I peperoni sono degli ortaggi estivi dal sapore deciso e particolare. Non tutti li amano, ma chi ne apprezza il sapore non sempre è disposto a rinunciare così facilmente alla loro bontà.

I peperoni sono un ortaggio che si presta bene alla preparazione di numerose ricette, infatti sono un ottimo contorno per affiancare la carne arrostita, ma anche alcune tipologie di pesce. Deliziosi anche nella versione ripiena con cereali integrali come farro, avena, orzo ed anche cous cous.

Si possono preparare al forno, in padella, sulla brace, al microonde insomma sono un vero jolly delle tavole estive.

Come spellare i peperoni arrostiti, al forno o in padella in 5 minuti senza ustionarsi le dita e digerirli meglio

Tuttavia non sempre sono facili da digerire soprattutto se consumati con la pelle esterna che li riveste. Questa durante la cottura tende a seccarsi e diviene difficile da digerire.

A tal proposito l’eliminazione della pelle esterna li rende più facilmente digeribili. Tuttavia toglierla non è sempre un’impresa semplice, infatti molti nel tentativo di eliminarla si scottano le dita.

Facili trucchetti

Per spellare i peperoni velocemente ecco alcuni trucchetti utili.

Un primo metodo per far in modo che la pelle dei peperoni venga via facilmente, è riporli ancora caldi in un sacchetto degli alimenti. Chiudere bene e lasciar riposare i peperoni, dopo circa 5 minuti estrarre gli ortaggi della busta e procedere alla spellatura, che avverrà in un baleno. Questa metodologia è applicabile ad ogni tipo di cottura, infatti è la condensa che si crea nel sacchetto a permettere un’eliminazione veloce della buccia.

Dopo la cottura a microonde sarà invece sufficiente lasciare i peperoni a riposo per 5/ 10 minuti per l’eliminazione della buccia. Un altro metodo per eliminare la pelle esterna è l’uso di un pela patate. In questo caso meglio pelare i peperoni da crudi.

Ed ecco detto come spellare i peperoni arrostiti, al forno o in padella in 5 minuti.

Possiamo acquistare in commercio i peperoni gialli, verdi e rossi. Ricordiamo che i primi solitamente restano sempre un po’ più croccanti delle altre due tipologie.

