Per pulire le cozze in meno di 5 minuti ed avere ricette al sugo di pesce deliziosi e senza sabbia basta 1 solo trucchetto efficacissimo

I mitili o muscoli sono molluschi bivalvi conosciuti con il nome di cozze.

Si tratta di alimenti che, insieme alle vongole, sono tra i più apprezzati e utilizzati in cucina. Le cozze, infatti, sono ottime per condire primi piatti con sughi di mare, deliziose anche da consumare in zuppa o miscelate con i fagioli.

Eppure molti rinunciano alla bontà di questi molluschi perché pulirle non è un’impresa semplice. Al contrario, richiede tempo e pazienza che non tutti sono disposti ad impiegare. A tal proposito, in commercio si trovano già sgusciate e acquistabili al banco frigo congelate.

Per pulire le cozze in meno di 5 minuti ed avere ricette al sugo di pesce deliziose e senza sabbia basta 1 solo trucchetto efficacissimo

Tuttavia potremmo velocizzare il lavoro con questo rapido trucchetto, basterà munirsi di due sacchetti per alimenti e un po’ di sale grosso.

Procedimento per la pulizia

Togliere le cozze dalla retina di acquisto e sciacquarle sotto l’acqua corrente. Riporre, poi, in un sacchetto poche cozze e dell’abbondante sale grosso e richiuderlo. Posizionarlo successivamente all’interno di un altro sacchetto e sfregare energicamente; estrarre le cozze dal sacchetto e sciacquarle sotto l’acqua corrente. Ripetere l’operazione per tutte le cozze.

Se dovessero rimanere attaccati dei residui di sporco potremmo eliminarli con l’aiuto di una retina per i piatti.

Dunque, per pulire le cozze in meno di 5 minuti basta questo trucchetto salva tempo che ci permetterà di dedicare più tempo alla preparazione di deliziose ricette da gustare in compagnia di amici e parenti.

A tal proposito, ecco come preparare delle gustose cozze alla marinara.

Cozze alla marinara

Per la realizzazione di questa ricetta caratterizzata da un intenso aroma bastano 15 minuti e pochissimi alimenti.

Ingredienti:

1,5 kg di cozze;

2 spicchi d’aglio;

1 mazzetto di prezzemolo;

50 ml di vino bianco;

6 cucchiai di olio EVO.

Procedimento

In una pentola mettere i sei cucchiai di olio e i due spicchi d’aglio e lasciar rosolare. Successivamente aggiungere le cozze e non appena cominciano ad aprirsi sfumare con il vino bianco. Unire il prezzemolo tritato e coprire con un coperchio la pentola. Quando le cozze saranno tutte aperte, lasciarle cuocere ancora per un paio di minuti, spegnere il fuoco, impiattare e servire.

Un piatto semplice e veloce da portare in tavola come antipasto, perfetto da preparare per una cena a lume di candela.

