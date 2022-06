Le zucchine sono tra gli ortaggi più amati ed apprezzati della bella stagione. Leggerissimi e con poche calorie, sono alimenti facili da digerire e molto versatili in cucina.

Questi ortaggi, infatti, si prestano bene come base per numerose ricette salate. Ottimi per condire torte salate, ma anche per dare colore e sapore ai primi piatti. Si sposano bene negli abbinamenti con il pesce e sono un ottimo contorno per la carne alla brace, ma anche se inseriti in un panino hamburger per un tocco di verde.

Deliziosi involtini di zucchine al forno pronti in un baleno per pranzi e cene leggerissimi da fare anche in padella

Le zucchine sono ormai reperibili tutto l’anno, ma sono fresche principalmente nei mesi che vanno da maggio ad ottobre. Sono ottime da consumare anche in caso di dolori addominali e per svezzare i bambini.

Queste verdure possono essere consumate crude alla julienne nelle insalate, ma anche impanate e fritte oppure bollite o al forno. Sono ottime anche se cotte sulla brace o saltate in padella.

Oggi le vogliamo proporre in una versione davvero gustosa, ideale da preparare quando si ha poco tempo da trascorrere in cucina, ma si ha il desiderio di portare in tavola un piatto non banale. Stiamo parlando degli involtini di zucchine, un secondo piatto delizioso. Si tratta più semplicemente di zucchine tagliate a fettine sottili impanante e riempite con prosciutto e formaggio filante.

Involtini di zucchine al forno

Ingredienti per 4 persone:

3 zucchine medio grandi;

80 g di formaggio filante a scelta;

80 g di prosciutto cotto;

4 cucchiai di olio EVO;

5 cucchiai di pangrattato;

sale e pepe q.b.;

erbe aromatiche q.b.

Procedimento

Lavare ed asciugare accuratamente le zucchine; con l’aiuto di una mandolina tagliarle a fettine sottili. Olearle ed impanarle nel pangrattato. Passarle per qualche minuto in forno caldo così da ammorbidirsi. Farcirle con il prosciutto e il formaggio filante.

Chi preferisce il pesce potrà farcire le zucchine con del patè di tonno e delle rondelle di olive nere. Per una versione vegetariana, invece, basterà utilizzare del patè di olive ed aggiungere qualche seme, come quelli di sesamo o di papavero, a seconda dei gusti.

Per cucinarli in padella, invece, basterà affettare le zucchine a fette sottili, salarle e lasciarle spurgare quanta più acqua possibile. Passarle in una padella antiaderente con un filo d’olio e cuocerle finché non saranno ben rosolate. Procedere successivamente alla farcitura come sopra descritto e ripassarle in padella per permettere al formaggio di divenire filante.

Deliziosi involtini di zucchine al forno pronti in un baleno, perfetti per far impazzire anche i piccoli di casa che li divoreranno in un boccone.

