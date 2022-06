Acquistare del cibo a buon mercato non significa mangiare cibo cattivo o malsano. Si può seguire un’alimentazione sana, varia e gustosa anche con un budget ridotto.

In media ogni italiano spende circa 400 euro al mese in generi alimentari, a persona. Ma in un momento del genere, così difficile per il Paese e per le famiglie italiane a causa dei prezzi alle stelle, risparmiare e alimentarsi in modo sano e vario con sole 100 euro al mese è vista come una grande opportunità.

Si può fare seguendo alcuni semplici consigli.

L’importante è creare i propri piatti con ingredienti di base semplici, non trasformati e, soprattutto, evitando i pasti pronti. Non solo perché questo tipo di pasti sono più costosi, ma perché potrebbero contenere pochi macronutrienti sani e molto zucchero e sale. Inoltre cucinare per se stessi, con ingredienti genuini, ha un sapore molto migliore ed è molto meno costoso.

Acquistare e mangiare dell’ottimo cibo spendendo solo 100 euro al mese è possibile seguendo questi consigli

Per spendere solo 100 euro al mese e mangiare comunque in modo sano, bisogna seguire alcuni principi base. Prima di tutto bisogna evitare gli sprechi alimentari.

Per far questo è necessario approntare un piano di acquisti organizzato. In quali modi? Organizzando le proprie esigenze alimentari e appuntando su un quaderno cosa si è acquistato, quanto ci è costato e cosa è stato gettato via.

Solo in questo modo si possono ridurre notevolmente le spese.

Ecco i primi due consigli per risparmiare sulla spesa alimentare.

Innanzitutto si potrebbe, laddove sia potabile e non presenti tassi di calcare superiori alla norma, iniziare a bere acqua del rubinetto che, non solo è più economica, ma è anche sana. In questo modo si ridurrà anche il consumo di plastica e si farà qualcosa di buono per l’ambiente.

Il secondo consiglio potrebbe essere preparare succhi in casa. Preparare il succo simil ACE, per esempio, avrebbe molti vantaggi perché risulta ricco di vitamine.

Gli ingredienti sono semplici ed economici:

8 carote;

4 arance;

2 limoni;

400 ml di acqua.

Il cibo gustoso e sano è più economico rispetto al cibo industriale

Per acquistare e mangiare dell’ottimo cibo non spendendo più di 100 euro al mese, bisogna acquistare alimenti sani e naturali come riso, la quinoa, la pasta (preferibilmente integrale), farina (preferibilmente integrale), uova biologiche, cipolle, pomodori, carote, lenticchie e altri legumi e verdure di stagione.

Per dare un gustoso tocco saporito alle proprie ricette, sarebbe utile anche coltivare erbe da cucina in casa (basilico, maggiorana, timo, alloro), prestando attenzione a quelle che hanno bisogno di penombra per crescere sane e forti.

Questi trucchi consentiranno di creare pasti deliziosi che costeranno tra 50 centesimi e 1,50 euro; se si utilizzano prodotti biologici il prezzo di un pasto può arrivare anche a 3 euro. In questo modo si potranno spendere al mese tra le 100 e le 200 euro.

Esempi di colazione, pranzo e cena

Una colazione con 100 grammi di fiocchi d’avena, cacao, miele e latte, costa più o meno un euro.

Per pranzo si può mangiare 100 grammi di pasta integrale con verdure di stagione, erbe aromatiche e tofu. Il prezzo si aggira intorno a 1,40 euro.

Per cena si possono mangiare 3 fette di pane integrale biologico, un pomodoro, un cetriolo e un po’ di formaggio spalmabile. Il costo totale può raggiungere i 2 euro.

