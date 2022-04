Ci sono attrezzi da cucina di cui non si può davvero fare a meno. Pentole e padelle sono tra questi. Immaginiamo solo per un istante di dover cuocere la pasta. Come faremo senza un pentolino? É vero che esistono dei modi alternativi senza acqua, ma comunque ci sarebbe bisogno di un altro recipiente per la cottura.

Ecco perché questi oggetti sono indispensabili e spendiamo anche moltissimi soldi per comprarli. Per un tegame di buona qualità, fatto con materiali resistenti antigraffio, il costo è abbastanza alto. Ma nonostante la spesa iniziale, si può contare sulla durata della pentola. Questo non vuol dire, però, che col tempo non si rovini.

Graffi, colpi, parti annerite, per tutti i tegami arriva il momento di andare in pensione. Buttarli, però, è un vero peccato. Ma oggi riveliamo come riciclare vecchie pentole e padelle riutilizzandole in 3 idee davvero sorprendenti ma soprattutto utili. Il fai da te oggigiorno è una grande opportunità non solo per risparmiare, ma anche per creare oggetti esclusivi. Basta scegliere un’idea e mettere a frutto la nostra creatività.

Come riciclare vecchie pentole e padelle graffiate e annerite con 3 strepitose idee per risparmiare e decorare casa

Per la cottura di zuppe e legumi le pentole migliori sono quelle in coccio o in rame. Eppure, è molto facile che si sbecchino, o si rovinino diventando inutilizzabili per cucinare. Non per questo bisogna buttarle, anzi si può sfruttare il loro design rustico per farne nuovi oggetti di arredamento. Nello specifico, possiamo ripararle con della pasta adesiva colorata, magari dorata e usarli come normali contenitori. In Giappone esiste l’arte del Kintsugi, cioè quella di risanare le ferite degli oggetti con una lacca ricoperta di polvere d’oro. Potremmo metterle in bagno e utilizzarle come porta asciugamano per gli ospiti, oppure come porta profumi o creme.

Le vecchie pentole di latta sono perfette per contenere delle piante, come fioriere o sottovasi. Quelle grasse sono la scelta migliore perché non hanno bisogno di molta acqua e hanno radici poco profonde. In alcuni casi si possono riempire solo di sassolini o sabbia. Se invece abbiamo delle padelle o delle pentole, un’idea di design sarebbe quella di creare dei lampadari. È necessario acquistare un filo elettrico con una presa d’attacco e forare opportunamente il fondo della pentola. Stessa cosa si può fare con uno scolapasta.

