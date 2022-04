Eletti tra i borghi più belli nel 2022 queste due perle sono da non perdere per una gita tra montagne e natura

Se vi è una parola che aleggia in questo periodo, è sicuramente relax. Tra spiacevoli notizie provenienti dal Mondo e stress da lavoro, tutti abbiamo bisogno di spegnere il cervello e rilassare il nostro corpo. Insomma, avremmo tutti bisogno di una vacanza.

Se dovessimo avere la disponibilità di qualche settimana di ferie ad aprile, consigliamo di partire alla ricerca di mete italiane, da non perdere. In tal senso, dovremmo prendere in considerazione i borghi più belli d’Italia, che se sono stati eletti ci sarà sicuramente un motivo.

Invece, se si ha voglia di anticipare l’estate e si vuole partire verso mete calde, aprile è il mese perfetto per visitare questi luoghi. Approfittiamone, perché mete turistiche di questo calibro a prezzi scontati non ne troviamo spesso.

Tuttavia, dovremmo sostenere il turismo italiano. Non solo per risollevare sempre più questo settore, ma anche perché l’Italia è uno dei Paesi più belli del Mondo. Tutti ci invidiano per le bellezze artistiche e culturali, perché dovremmo visitare altro?

Ecco perché, nella scoperta delle più grandi bellezze italiane, partiamo dalla storia e dai borghi. Eletti tra i borghi più belli nel 2022, non possiamo non visitarli almeno una volta. Stiamo parlando di Militello in Val di Catania e di Caltagirone, in Sicilia.

Patrimonio UNESCO

Ebbene sì, Militello in Val di Catania è stato dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. In effetti, vi sono tantissime cose da visitare, a partire dalle Chiese che ospitano un’infinità di preziosi reperti artistici. Non si tratta di un borgo medievale ma di uno barocco, che è stato inserito nella categorie delle più belle città barocche della Val di Noto.

Vi è anche la Torre Normanna, il Castello Barresi Branciforte, la Fontana della Ninfa Zizza e tantissimi altri palazzi risalenti al periodo, ma anche musei e gallerie. In ogni caso, è sufficiente il panorama affacciato sull’Etna, per visitarlo almeno una volta nella vita. Per finire, Militello è la città in cui è nato il grandissimo Pippo Baudo. Per quanto riguarda i prodotti del territorio, non possiamo non menzionare i fichi d’India dell’Etna D.O.P., le Cassatelline di Militello, le granite al pistacchio e alla mandorla.

Nel 2022, Militello in Val di Catania è stato eletto tra i borghi più belli della Sicilia. Ma anche un altro borgo è stato dichiarato come uno dei più suggestivi, ossia Caltagirone. Se si ama lo stile siciliano, lanciato dai grandi Dolce e Gabbana, nonché pigne e Teste di Moro, Caltagirone è il borgo giusto. È qui che tutto nasce, nella patria della ceramica siciliana, anch’esso additato come patrimonio dell’umanità.

A Caltagirone bisogna visitare Chiese e monumenti religiosi, di cui ne vanta ben 44. Poi, la Scalinata di Santa Maria del Monte, il Teatro Politeama, i siti archeologici e musei. Nel periodo pasquale, vi è la festa “a giunta di Pasqua”, molto sentita dai cittadini. Chiaramente non possono mancare le specialità gastronomiche.

