Le pentole che ogni giorno usiamo in cucina col tempo si rovinano. Il materiale di costruzione è sicuramente importante. Per questo quando scegliamo pentole l’alluminio è sicurezza di qualità. Infatti, oltre ad essere un ottimo conduttore di calore, è leggero e non ha costi elevati.

Ma poco si può fare contro il cibo bruciato e i graffi di posate e mestoli. Anche l’alluminio si rovina e spesso a scapito della nostra salute. Quando una padella si graffia o restano residui di bruciato, non è mai un bene per il nostro organismo. Inoltre, il rischio è di alterare il sapore delle pietanze che prepariamo. In un articolo precedente abbiamo visto il trucco della patata per far tornare come nuove le padelle antiaderenti. Ma come si pulisce l’alluminio per avere un risultato perfetto?

Ecco finalmente come avere pentole d’alluminio scintillanti e come nuove grazie a questo semplice trucco. Pochi sanno che la gran parte delle loro pentole sono in alluminio non trattato. Per questa ragione sono molto delicate e non dovrebbero mai essere pulite con spugne abrasive. Oggi vediamo un trucco fantastico per farle tornare come appena acquistate senza spendere in costosissimi prodotti chimici.

Uno dei prodotti naturali più conosciuti per pulire pentole e teglie in alluminio è il bicarbonato. Questo prodotto non può mancare nelle case e serve in tantissime occasioni. Col bicarbonato di sodio e qualche goccia d’acqua si riesce a creare una pasta abrasiva delicata che scioglie sporco e bruciato. Però attenzione, ecco perché non si dovrebbe mai usare il bicarbonato in queste particolari situazioni.

Andando oltre questa tecnica, esistono prodotti naturali capaci di risultati migliori. Le teglie e le pentole in alluminio sono soggette a ossidazione. Inoltre, a contatto con il cibo col tempo si anneriscono. Come abbiamo visto continuare a cucinare con pentole in queste condizioni è una cattiva idea.

Ecco perché bisogna trattarle con questi 2 prodotti naturali. Invece del bicarbonato, servirà della cenere. Ora che inverno e cominciamo ad accendere le nostre stufe sarà più semplice ottenerla. Oltre alla cenere utilizziamo del vecchio olio d’oliva. Basterà sciogliere due cucchiai di cenere in una ciotolina. Poi, si aggiungeranno poche gocce di olio d’oliva.

A questo punto bisogna prendere la pasta di cenere e passarla sulle pentole bruciate e ossidate. Quando abbiamo trattato tutta la superficie, asciughiamo il tutto con carta da cucina o di giornale. Il risultato è sorprendente.