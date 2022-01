Pasto ricco di nutrienti ed estremamente saziante della tradizione italiana. La pasta e fagioli è sicuramente uno di quei piatti di cucina povera che in tanti amano. Oltre al gusto bisogna anche considerare che i fagioli e i legumi in generale sono un’incredibile fonte di proteine.

È vero però che a volte ci portano a dover affrontare conseguenze come la flatulenza e un po’ di cattiva digestione. Ma non per questo dovremmo rinunciare a questa preziosa fonte di tanti benefici. Esistono alcuni piccoli accorgimenti da applicare per aumentarne la digeribilità ed evitare questi problemi.

Pasta e fagioli, un piatto davvero italiano

In base alla Regione di appartenenza esistono delle variazioni negli ingredienti. Ma che si mangi al Nord, al Centro o al Sud la pasta e fagioli dovrebbe essere cremosa. Su questo si può affermare che siano tutti d’accordo.

Per una pasta e fagioli con i fiocchi la cremosità è una caratteristica fondamentale. Poco importa che qualcuno usi i borlotti, qualcun altro i cannellini o che si aggiunga il guanciale.

Come preparare una pasta e fagioli cremosissima e irresistibile ce lo insegnano le nonne con questo segreto tramandato da generazioni

C’è chi sfrutta l’amido della pasta per dare più cremosità al piatto. Però non sempre questo metodo è efficace, soprattutto se la pasta non è molta. O comunque se si utilizza pasta secca e non fresca.

C’è chi sfrutta la cottura in pignatta per dare quel retrogusto affumicato al piatto. Oltre a garantire che alcuni dei fagioli si cuociano così tanto da diventare una purea.

Ma il vero segreto della nonna sta tutto nell’utilizzo di un solo ingrediente. Stiamo parlando della patata, meglio se a pasta gialla e farinosa. Questo tipo di patata contiene molto amido che garantirà una cremosità spettacolare. Basta aggiungere una patata nella pentola con le verdure e schiacciarla bene per amalgamarla. Il risultato è assicurato e la pasta e fagioli sarà squisita.

Per non sprecare nulla ecco un altro consiglio

Il metodo della patata è molto efficace e praticamente a costo zero. Un tempo non si aveva molto a disposizione e non si sprecava nulla. Quindi quelle poche volte che si aveva in casa una forma o un pezzetto di formaggio si utilizzava fino all’osso. Infatti la scorza non veniva buttata via, ma aggiunta in stufati, condimenti per spezzatino e nella pasta e fagioli. Sfruttiamo lo stesso metodo e la pasta e fagioli sarà la più cremosa e gustosa mai assaggiata.

Quindi, come preparare una pasta e fagioli cremosissima e irresistibile ce lo insegnano le nonne con questo segreto tramandato da generazioni. In realtà questi piccoli trucchi si possono utilizzare anche per altre preparazioni. Ad esempio per questo appetitoso primo piatto pronto in 20 minuti che stupirà tutti. Se amiamo il formaggio e non abbiamo problemi di intolleranza al lattosio, perché non povare?

Approfondimento

Svelato il segreto della nonna per far rimanere verdi i broccoli bolliti e non è il ghiaccio