Spesso ci interroghiamo su come proseguirà l’anno appena iniziato e rivolgiamo la nostra attenzione alle stelle. La lettura dell’oroscopo giornaliero o settimanale ci aiuta a tirarci su di morale e a sperare bene. A volte però le notizie e gli avvenimenti più importanti accadono in tempi più lunghi di quelli sperati da noi essere umani. È il passaggio che alcuni pianeti fanno all’interno dello zodiaco che secondo gli astrologi influenza i segni. Quindi non solo per pesci, cancro e scorpione, ma grandi cambiamenti per gli altri segni zodiacali con la quadratura di Saturno e Urano in questo 2022.

Cambiamenti in vista

La quadratura Saturno e Urano è iniziata a fine dicembre e sta influenzando le nostre vite. L’importanza di tale quadratura si sente tutta perché per molti mesi ancora ci ritroveremo a vivere in mezzo ad una grande cambiamento. Infatti, il conflitto tra il vecchio e il nuovo è in atto e si palesa con tutta la sua forza. Ne risentiranno più o meno tutti i segni dello zodiaco. Secondo gli astrologi siamo di fronte ad una svolta epocale che coinvolgerà anche le future generazioni.

Non a caso stiamo già vivendo una transizione ecologica e digitale. La rivoluzione di Urano in particolare porterà aria nuova e grossi cambiamenti. Con tutti i pro e i contro che ciò comporta. Avremo dunque trasformazioni strutturali, sociali e personali molto importanti nelle nostre vite. I riferimenti a rivoluzioni scientifiche e tecnologiche e a cambiamenti politici non sono da sottovalutare, se c’è la quadratura di questi due pianeti. È il vecchio contro il nuovo che avanza. Teniamo duro.

Non solo per pesci, cancro e scorpione, ma grandi cambiamenti per gli altri segni zodiacali con la quadratura di Saturno e Urano in questo 2022

Vi sono altri pianeti, inoltre, che avranno un’influenza importante sui segni zodiacali quest’anno. Il primo è il transito del pianeta Nettuno in Pesci. Questo evento avviene ogni 165 anni e porta con sé sempre grandi sconvolgimenti. Il dio Nettuno, secondo gli antichi, era il dio dei mari, ma anche dei terremoti e movimenti tellurici.

Il forte scossone che Nettuno offrirà a tutti i segni sarà quello di un grande sconvolgimento interiore, che mira ad una maggiore introspezione e conoscenza di sé. Il passaggio di questo pianeta ci metterà in contatto con la parte più autentica di noi stessi e a una maggiore introspezione. Ciò che ha sconvolto nuovamente alcuni segni come Pesci, Cancro e Scorpione è il transito di Giove. Questi tre in particolare saranno coinvolti e vivranno con maggiore fortuna quest’anno.