Il Natale si avvicina e siamo alla ricerca di nuovi piatti da portare in tavola. Questa ricetta a base di zucca e gorgonzola è un’alternativa gustosa ai soliti piatti. Ci si può abbinare un qualsiasi formato di pasta, ma i paccheri sono l’ideale. Un appetitoso primo piatto pronto in 20 minuti che stupirà tutti. Vediamo come preparare i paccheri zucca e gorgonzola in soli 20 minuti.

Ingredienti per due persone

200gr di paccheri;

170gr di zucca gialla o delica;

100gr di gorgonzola;

1 spicchio d’aglio;

Qualche foglia di salvia;

Sale, olio, pepe q.b.

Procedimento

Prima di tutto togliamo la buccia alla zucca. Eliminiamo i semi e la tagliamo a cubetti. Per velocizzare il procedimento possiamo anche farla cuocere in pentola a pressione. Altrimenti basta saltarla in padella. Prendiamo una padella con un filo d’olio e lo spicchio d’aglio. Aggiungiamo un goccio d’acqua.

Facciamo cuocere i cubetti di zucca a fuoco medio. Mentre la zucca cuoce mettiamo sul fuoco una pentola con dell’acqua. Appena bolle caliamo i nostri paccheri. Se si sceglie di usare pasta fresca come in questo caso, la cottura sarà molto veloce. Un massimo di 5 minuti. Mentre la pasta sta cuocendo aggiungiamo alla zucca un paio di foglie di salvia. Abbassiamo la fiamma e aggiungiamo il gorgonzola. Mescolando costantemente. Aggiustiamo di sale e pepe e aggiungiamo la pasta appena scolata. Conservando da parte un po’ di acqua di cottura. Facciamo saltare per qualche minuto e se necessario aggiungiamo un po’ di acqua di cottura per creare una bella crema.

Siamo pronti per servirlo! Una delizia per il palato. Ed ecco come preparare un appetitoso primo piatto. Sarà pronto in soli 20 minuti e che stupirà tutti. Se si vuole continuare con un menù a base di zucca ecco qualche consiglio. Magari si può preparare una focaccia come antipasto.