Come potremmo creare un piatto leggero ed equilibrato per la spiaggia

Luglio è sinonimo di vacanze, caldo, mare e spiaggia. In questi giorni moltissimi italiani affollano le nostre meravigliose spiagge dalle prime ore del mattino fino al tramonto. E per non perdersi neanche un minuto di mare la soluzione migliore è quella di preparare il pranzo a casa e portarlo in spiaggia. Purtroppo, però, scegliere gli alimenti e le ricette giuste è un’operazione più complessa di quanto crediamo. Soprattutto se teniamo alla linea e non vogliamo appesantirci. Niente paura. Ecco come potremmo creare un piatto leggero ed equilibrato per il pranzo sul mare. Ma soprattutto gli alimenti da consumare per evitare di incappare in pericolosi colpi di calore.

Cosa non mangiare quando siamo in spiaggia

Prima di capire come comporre operativamente un piatto leggero ed equilibrato da portare in spiaggia dobbiamo scoprire i cibi da evitare. Tra questi ci sono il gelato e altre pietanze che potrebbero crearci non pochi problemi con il caldo di questi giorni. Anche la macedonia andrebbe trattata con attenzione. In particolar modo se la mangiamo come piatto unico. La macedonia, seppur fresca e ricca d’acqua, potrebbe rivelarsi poco equilibrata ed esporci al pericolo di picchi glicemici. Picchi glicemici che sono nemici della linea e che potrebbero farci sentire dopo pochissimo tempo i morsi della fame.

La regola del 40-30-30 per creare un piatto completo

Qualunque sia la ricetta che scegliamo, pasta, insalatona, caprese e simili, dobbiamo sempre rispettare una regola. Ovvero quella del 40-30-30. Le percentuali corrispondono rispettivamente ai carboidrati, alle proteine e a quelli che vengono definiti “grassi buoni”. Quindi via libera a verdure, insalata e prodotti tipici di stagione come cetrioli, pomodori, rucola e tonno. Oppure a fonti di carboidrati non troppo “pesanti” come pollo e pane.

Attenzione, però, a non esagerare con le proteine. Mettere insieme alimenti con caratteristiche proteiche diverse potrebbe rendere più difficile la digestione e l’assimilazione. Evitiamo quindi di abbinare i formaggi e le uova, oppure fonti animali diverse come il pesce e la carne.

Come potremmo creare un piatto leggero ed equilibrato per la spiaggia

Abbiamo visto che il segreto per rimanere leggeri, mangiare bene e mantenere la linea è quello di rispettare la regola del 40-30-30. Ma se vogliamo fare lo step successivo possiamo lavorare anche sul tipo di carboidrati da mettere nel pranzo. Possiamo ad esempio sostituire i classici pasta e riso con alcuni cereali integrali come avena, grano saraceno e farro. Hanno un indice glicemico decisamente basso e il loro gusto si abbina alla perfezione con quello delle tipiche verdure estive.

