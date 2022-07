Gli eredi e che patrimonio si spartiscono dopo la morte di Ivana Trump

La prima, indimenticabile, moglie di Donald Trump è venuta a mancare da pochi giorni. E non si fa altro che parlare del suo patrimonio e di chi lo erediterà. Ivana Trump è stata una modella e una donna di spettacolo che, dopo aver lasciato la Cecoslovacchia, è diventata famosa a New York. Oltre alla mondanità, però, la Trump è stata anche un’abile donna di affari e lascia un ingente patrimonio. E proprio le tante iniziative di cui è stata protagonista hanno reso Ivana Trump una della donne più ricche del Mondo. Ma chi sono gli eredi e che patrimonio si spartiscono dopo la morte della ex modella?

Il patrimonio di Ivana Trump

La sua carriera è iniziata nel mondo dello spettacolo, come abbiamo detto. Ma l’incontro e l’amore con Donald Trump hanno stravolto la vita e la professione della donna. Durante il matrimonio con l’ex Presidente USA, infatti, Ivana ha ricoperto la carica di amministratore delegato del Trump Castle Hotel and Casino situato ad Atlantic City. E proprio in questa occasione la donna ha iniziato ad acquisire il suo senso degli affari.

Una parte del patrimonio che lascia, in ogni caso, viene anche dall’accordo di divorzio che le ha portato oltre 14 milioni di dollari. Alla sua morte la donna d’affari lascia un patrimonio che diversi magazine hanno stimato di oltre 100 milioni di dollari. Parte dei quali le sono arrivati dalle sue attività tra cui:

ospitate TV;

la biografia sulla sua vita coniugale con Donald Trump;

la linea di gioielli ed abbigliamento che ha creato e chiamato House of Ivana.

Oltre ai vari conti in banca e agli investimenti, la Trump possedeva anche diversi immobili che accrescono sicuramente il patrimonio che lascia. Si tratta di un palazzo nel Connecticut, una casa a New York ed una a Greenwich, la stessa in cui è morta.

Gli eredi e che patrimonio si spartiscono dopo la morte dell’imprenditrice Ivana Trump

A chi andrà, quindi, l’ingente patrimonio che Ivana Trump lascia alla sua morte? Non si sa ancora se la donna d’affari lascia o meno un testamento. Vista la consistenza del patrimonio viene facile supporre di si. Anche perché, al di là di disposizioni a sorpresa sicuramente una grossa fetta dell’eredità andrà ai suoi 3 figli e ai numerosi nipoti.

Dal matrimonio con Donald Trump, infatti, ha avuto 3 figli: Donald Jr., Ivanka ed Eric che l’hanno fatta diventare anche nonna di 9 nipoti. A meno che, quindi, non sia presente un testamento che preveda diverse disposizioni, gli eredi di Ivana sono proprio questi: figli e nipoti.

Lettura consigliata

Non solo per eredità e pensione di reversibilità è meglio il matrimonio della convivenza