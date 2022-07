Come potremmo avere una pelle perfetta tramite l’alimentazione e i migliori cibi per proteggerla in estate

La pelle è la barriera fondamentale che protegge il nostro organismo. Per questo motivo, curarla e averla in salute non è solo un’esigenza estetica. E se c’è un periodo dell’anno che mette a dura prova la nostra pelle, è proprio l’estate. I raggi del sole, la salsedine, la sabbia e spesso la mancanza di riposo potrebbero crearle non pochi problemi. Ma niente paura. Ecco come potremmo avere una pelle perfetta, sana ed elastica. Oggi capiremo come proteggerla grazie ai consigli degli esperti e inserendo nell’alimentazione alcuni straordinari cibi estivi.

Le sostanze che fanno bene

La pelle per essere sana, protetta e idratata, ha bisogno di alcuni nutrienti fondamentali. Oltre all’acqua ci sono vitamine come la A, la C e la E. Oppure minerali come il calcio, il potassio o il magnesio. O ancora acidi grassi come gli omega-3 e gli omega-6. Tutte sostanze, che insieme a polifenoli e carotenoidi, possiamo trovare in moltissimi alimenti tipici della stagione estiva. Ad esempio, alcune straordinarie e poco conosciute varietà di insalata sono ricchissime di vitamina A e C e di minerali come ferro e potassio.

Ma insalata e ortaggi non sono gli unici alimenti da portare in tavola in questi giorni per proteggere la pelle e averla al top.

Ottimi per questo scopo sono frutti come il mango e il melone, ricchissimi di carotenoidi. Particolarmente utili anche le pesche, le albicocche e i mirtilli. I frutti perfetti se vogliamo fare scorta di polifenoli.

Cosa potremmo avere una pelle perfetta tramite l’alimentazione e i migliori cibi per proteggerla in estate

Acqua, frutta e verdura sono i 3 ingredienti imprescindibili per avere una pelle sempre perfetta. Non per niente vengono inseriti nella maggior parte delle diete e consigliati dalla maggior parte dei nutrizionisti.

Abbiamo sottolineato in precedenza come siano fondamentali per la pelle anche omega-3 e omega-6. Solitamente, queste sostanze vengono associate alla salute del cuore e della circolazione. In realtà, la loro carenza potrebbe causare inestetismi come pelle secca e flaccida, o addirittura problemi più gravi come una minore resistenza alle irritazioni. Per garantirne la giusta quantità al corpo possiamo puntare sui tipici pesci di stagione come orata, dentice e sogliola. O in alternativa, su altre fonti vegetali come noci e semi oleosi.

Da non sottovalutare anche l’importanza delle bevande. E non soltanto per mantenere la pelle correttamente idratata. L’acqua è il grande classico. Ma anche prodotti come il tè verde potrebbero rivelarsi preziosissimi alleati. Il tè verde è anche ricchissimo di polifenoli, sostanze che migliorano l’elasticità, la circolazione e la salute dei capillari.

Lettura consigliata

Sarebbero queste le migliori creme solari protezione 50 che possiamo acquistare al supermercato secondo una recentissima indagine